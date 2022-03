Italia torna in fermento: e se l’Europeo fosse magico…?

eMeno di nove mesi, La squadra italiana è andata dal paradiso all’inferno. Guarda come si riempiono le strade di Roma DifficileCelebra il successo Assura Agli Europei, Sicilian Tears Norman si è scontrato felicemente, trovando alcuni degli stand di Renzo Barbera a Palermo.

“Se vincere l’Europeo a luglio è stata la mia più grande gioia, è sicuramente la principale delusione. A volte nel calcio accadono cose incredibili, forse non avremmo dovuto essere qui”.Annunciato Mancini Dopo la partita, all’unisono, cerca di rispondere ai suoi giocatori che stanno cadendo in campo o qualcosa del genere in panchina. Incidentato. Lacrime Malka.

L’Italia perde il secondo Mondiale consecutivo Otto anni senza i migliori. Scadenza, Brasile 2014. E hanno lasciato la fase a gironi. 2010 in Sud Africa, stesso risultato. L’intera generazione di calciatori italiani che non aspirava nemmeno ad alzare il MondialeDa Berlino 2006 nessuno può seguire i propri eroi.

Un giocatore italiano si lamenta mentre festeggia il Macedonia Pass.

Tuttavia, Le cose non accadono per caso. Nonostante Mancini parli di situazioni impossibili, la partita contro la Macedonia si chiude con solo 32 tiri italiani e 4 balcanici (uno di questi, un gol su 92). Fu l’Italia ad entrare nella fossa dei leoni.

La peggiore ‘sbornia’ dopo l’Europeo

“Mi sono perso la frase? È davvero difficile. Fa male quando ci penso. Ci penserò per il resto della mia vita”.Spiegato Georginho Da Palermo, fatiscente. Ha sbagliato un rigore decisivo contro la Svizzera a Roma. Sconto. Con quel gol, l’Italia non avrebbe avuto bisogno dei playoff. A Basilea, settimane fa, ha commesso un errore anche lui. La partita è finita 0-0.

Non sarebbe giusto però attribuire tutte le responsabilità al centrocampista del Chelsea che salirà sul podio al Pallone d’Oro 2021 dopo il suo anno migliore. Prima di quelle sconfitte, a settembre, l’Italia aveva perso due punti a Firenze contro la Bulgaria. Primo sugli assi. L’ottimismo post-Eurocup ha inghiottito una generazione che presto ha iniziato il suo declino.

Verdi, dopo essere stato licenziato, fu devastato.

Problemi in ‘9’, a Famoso È scomparso in questa stagione e ha messo la sua mente su MLS, piccolo Barrella Vincitore del premio “Miglior centrocampista di Serie A 2020/21” e addirittura di un infortunio Spinasola Disperso da luglio.

Cosa succede al calcio?

Incapace di sostenere la crescita Calcio Se la squadra italiana non va ai Mondiali per il secondo anno consecutivo. O, ancora, Non ci sono rappresentanze italiane ai quarti di finale di Champions League. Sì, la Serie A è il campionato più divertente (capocannoniere d’Europa nella TOP-5 con la Bundesliga), le squadre stanno diventando più colorate e propositive, ma Nessun risultato trovato.

La depressione che l’ha iniziata Calciopoli (2006), che segue per più di un decennio. Molte oasi lungo il percorso. L’Inter Treble di Mourinho, la finale della Juventus o la semifinale della Roma contro il Liverpool. E l’Europeo, ovviamente. Vincere nel 2021 e perdere la finale contro la Spagna nel 2012. Alcuni eventi positivi per il calcio che sono i più storicamente significativi al mondo.

L’Europeo è una magia? Gli italiani non hanno voluto pensare, oggi molti dubbi. L’Italia ha saltato solo tre Mondiali nella sua storia. Primo, 1958 in Svezia; Gli altri due, nel 2018 e nel 2022. Nel frattempo, ‘Azura’ è diventato il secondo Campionato Europeo della storia.

Lamento tra i soldati italiani a Palermo.

“Non possiamo paragonarci a Francia, Germania o Regno Unito”.Ha difeso un giornalista della televisione italiana in un vortice di quasi autodistruzione. “Le nostre stelle al di fuori di Jorgino o Verdi sono in Sasuke”Ha aggiunto.

Intanto attaccano i club di serie A della federazione per non aver posticipato l’ultima giornata di campionato e non aver dato molto tempo a Mancini per prepararsi. Guerra civile senza senso alla ricerca Sacrifici Dovrebbe cercare di spiegare un fallimento storico.

La Juventus Black non c’è più Assura. Nessuno del Milan o dell’Inter. Tre è grande Calcio. Proprio il Sacuolo, In lotta per l’ottavo posto in Serie A, sono stati chiamati tre giocatori. Non è da meno’nervosismoAl contrario, ma è una critica ai grandi club. Gli italiani non hanno talento da scommettere. Non credere. O se lo fanno, è raro.

A causa della sofferenza! Il gol di Trojkovsky ha nuovamente eliminato l’Italia dai Mondiali

Non ci sono più giocatori di Serie A da chiamare U21. Presto li chiamerò di Serie C. [tercera categoría del fútbol italiano, ed]”, ha annunciato in settimana Mister U21, in vista del disastro. Le previsioni per qualcosa da cambiare dalla sede FIGC di Coverciano.

Mancini continuerà?

E quali altre opzioni ha l’Italia? Anchalotti Alla guida del Real Madrid, Allegri Ha un contratto con la Juventus fino al 2024. ContanoD’altra parte, il club rivuole il calcio. Scommettere come una “novità” Di Zerbi (Shakhtar) o italiano (Fiorentina) non sembra ‘reale’, inoltre sono tecnici, il loro stile richiede allenamento e coaching.

Roberto Mancini, allenatore italiano.

“Spero che Mancini sia con noi. C’è un impegno a livello di progetto [hasta 2026, ed.]”Al termine della partita contro la Macedonia, ha annunciato il presidente della Confederazione Calcio Italiana, Gravina.

Le prossime ore determineranno se c’è o meno una curva nel futuro del calcio italiano. Secondo lui, due sconfitte in 42 partite dall’inizio del “processo Mancini”. Uno di loro, contro la Spagna. Tuttavia, questi fallimenti rappresentano una carriera. E questo è molto doloroso.