Javiera Toro: Sviluppo sociale in America Latina e nei Caraibi: sfide comuni per rafforzare il quadro istituzionale

Pochi giorni fa, il nostro Paese ha ospitato, nei locali della Commissione Economica dell’America Latina e dei Caraibi, il Quinto Incontro della Conferenza Regionale per lo Sviluppo Sociale dell’America Latina e dei Caraibi e il XV Forum Ministeriale per lo Sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi. America e Caraibi. Si sono conclusi tre giorni di riflessione e dialogo fruttuoso tra i leader internazionali, con il Ministero cileno dello Sviluppo Sociale e della Famiglia che ha assunto la presidenza della conferenza per i prossimi due anni.

Il tema principale della conferenza sono state le imprese sociali, identificando le sfide comuni per rafforzarle: cooperazione internazionale, coordinamento intersettoriale e coordinamento nazionale e subnazionale delle politiche pubbliche, come elementi essenziali delle politiche sociali sostenibili. Allo stesso modo, abbiamo concluso che i sistemi di informazione sociale e Sportelli unici Dovrebbe essere fondamentale per l’accesso alla protezione sociale, perché migliora anche l’interazione e la comunicazione tra lo Stato e le persone. Tra queste sfide rientrano anche la sostenibilità finanziaria e l’adattabilità, che devono essere sempre garantite attraverso la completezza delle nostre politiche e il progresso verso il globalismo.

Assumere questa missione è essenziale per affrontare le sfide poste dalla realtà sociale della regione: disuguaglianze strutturali, progressivo invecchiamento della popolazione, persistenti divari di genere, crisi migratoria, effetti della pandemia di Covid e battuta d’arresto regionale in termini di miglioramento della povertà . .

Nello stato del Cile cercheremo di mettere in evidenza la politica della cura nelle agende dei nostri paesi. Gli sforzi in paesi come Brasile, Panama, Costa Rica e Cile, tra gli altri, rappresentano il contributo della regione alla risoluzione di un problema globale. Per questo motivo è necessario integrare l’apprendimento tratto dalle nostre esperienze e una valutazione congiunta di come questi sistemi contribuiscono a un maggiore benessere sociale, una maggiore autonomia per le persone e un maggiore godimento dei loro diritti e libertà.

In questa conferenza ho proposto ai paesi di rafforzare il nostro impegno verso una posizione comune verso l’universalità e l’inclusività e di fornire una risposta adeguata alle varie vulnerabilità di cui soffrono oggi i nostri popoli.

Per inciso, i compiti che questa conferenza lascia a ciascuno dei nostri Paesi fanno parte di un compito più ampio e inevitabile: affrontare il rapporto tra i sistemi di protezione sociale e le strategie di sviluppo nella nostra regione, al fine di costruire nuovi modelli di sviluppo. Ciò ci consentirà di superare la stagnazione della produttività e di realizzare sistemi di protezione sociale universali, globali, sostenibili e resilienti.

Ciò significa tornare sulle difficoltà individuate, non solo per verificarle, ma anche per promuovere nuove strategie che portino a risultati migliori, senza perdere di vista quanto realizzato e con la necessaria partecipazione e apertura alla società civile organizzata. In uno scenario caratterizzato da diverse crisi e da convenzioni sociali deboli, la fiducia tra persone e istituzioni non è una condizione specifica, ma è costantemente in costruzione. Abbiamo bisogno di quella rinnovata fiducia sociale per sostenere gli sforzi congiunti che ci consentano di apportare cambiamenti tangibili nella vita quotidiana delle persone.

Con questi obiettivi in ​​mente, durante la nostra presidenza lavoreremo per portare la voce dell’America Latina e dei Caraibi al vertice sociale mondiale del 2025 e questo messaggio farà parte di ciò che presenterò al dialogo UE-OAS sulla povertà. Diseguaglianza e inclusione sociale, che si terrà a metà di questo mese a Washington.