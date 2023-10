I beneficiari di CalFresh riceveranno i pagamenti di ottobre questa settimana

I beneficiari CalFresh in California riceveranno presto i loro pagamenti questo ottobre. Questo programma, conosciuto a livello nazionale come SNAP, è vitale per milioni di famiglie negli Stati Uniti. Dallo scorso 1° ottobre, l’importo massimo consentito per una famiglia composta da una sola persona è di 291,00 dollari. Nel frattempo, se nella stessa famiglia vivono due persone, l’assistenza sarà di $ 536,00. Se l’immobile è abitato da tre persone l’importo è di € 766,00.

I pagamenti mensili aumentano a seconda del numero di persone che vivono nella casa. CalFresh ha dichiarato che vengono aggiunti $ 219,00 per ogni persona in più dopo l’ottavo affittuario.

Programma milionario nel 2022

Nel corso del 2022, SNAP ha distribuito 1 milione di dollari ai suoi beneficiari. La cifra è salita a 114 miliardi di dollari a livello nazionale. I dati ufficiali SNAP riflettono che il progetto ha servito circa 41 milioni di persone ogni mese.

Solo lo scorso maggio, la California contava più di 5,2 milioni di persone che beneficiavano del suddetto programma. Come è noto, l’USDA sostiene l’intero costo dei benefici, più il 50% delle spese operative SNAP. Nel frattempo, la California e altri stati sono responsabili del finanziamento del resto.

Se sei un beneficiario SNAP, sappi che puoi utilizzare i tuoi soldi per acquistare qualsiasi tipo di cibo destinato al consumo umano. Fanno eccezione i cibi caldi preparati o gli alimenti per il pranzo.

Gli articoli non alimentari come sapone, carta igienica o shampoo non sono ammissibili. Sono esclusi anche alcol, tabacco, vitamine, farmaci e alimenti per animali domestici.

Nel frattempo, i benefici CalFresh possono essere utilizzati per acquistare semi e piante per gli orti domestici per la produzione di cibo.