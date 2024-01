Jennifer Aniston rivela la sua routine di allenamento che la mantiene meravigliosa a 54 anni – Persone – Cultura

Oltre al talento dell'attrice Jennifer Aniston, i suoi fan sottolineano anche la bellezza dell'americana. Alcuni paragonano il suo aspetto a quello della serie di successo “Friends” e dicono che non nota molti cambiamenti con il passare della sua età.

Mantenere il proprio corpo snello non è un compito facile. L'attrice ha rivelato in varie interviste che svolge varie attività fisiche per mantenersi in forma, come ad esempio Boxe, yoga, cardio e pilates.

Va notato che Jennifer Aniston esegue questi esercizi con l'aiuto di professionisti, che hanno il compito di analizzare le migliori opzioni affinché l'attrice possa seguire una routine di esercizi. Accompagnato da una dieta focalizzata sulle tue esigenze.

Qual è la routine di esercizi di Jennifer Aniston?



Dopo aver subito un infortunio alla schiena, l'artista ha spiegato che poteva praticare Pilates solo per non farsi male, e lì ha iniziato a praticare il Pilates. Il metodo 15-15-15Che si basa sull'abbinamento di bicicletta e tapis roulant e sullo “spinning” per 15 minuti su ciascuna macchina, secondo “Marca”.

Questo è un metodo di allenamento semplice a cui possono accedere molte persone.

Se desideri apportare modifiche alla tua routine di allenamento o alla tua dieta, ti consigliamo di farlo Chiedi consiglio a un esperto, in modo che possa valutare le tue condizioni fisiche e le tue esigenze particolari.

Un fatto molto strano nella routine di Jennifer Aniston è questo Il treno parte alle tre del mattino Per poter fare un po' di esercizio, dato che i loro orari sono solitamente molto serrati e di solito non hanno spazi che permettano loro di praticare le loro attività.

Il personal trainer dell'artista, Leon Azubuike, ha spiegato ai media sopra citati: “Se dobbiamo fare esercizio prima, allora facciamolo. Ci rispettiamo a vicenda in questo senso, quindi è uno scambio costante di rispetto e comprensione reciproca”.

Inoltre, questa routine di esercizi Non è necessario farlo per 45 minuti consecutiviQuindi può essere praticato due volte durante la giornata.

accanto a, Questo è completato da un allenamento di forza in modo che i muscoli possano essere tonificati.In modo che non si corra il rischio di trascurare il tessuto muscolare, poiché con l'età avrai bisogno di fibre attive e sane per poterti muovere con meno sforzo.

