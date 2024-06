Joost Klein, il cantante espulso dall’Eurovision, promette scontro nel 2025

Mentre la giustizia svedese decide la proporzionalità e l’importanza della denuncia presentata dall’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2024 contro il rappresentante olandese Joost Klein, l’artista promette di combattere e non esclude la partecipazione all’evento del 2025.. Ciò si riflette nel suo account Instagram, la cui biografia si riferisce chiaramente a “Eurovision 2025”.

La prima volta che il cantante di “Europapa” ha accennato a questa possibilità, ancora ipotetica, è stato sabato scorso al Pinkpop Festival. Ha indossato l’abito che lo ha reso il cantante più votato nella seconda semifinale del Festival di Malmöha cantato la sua canzone più famosa davanti a un pubblico entusiasta.

“Olanda, sono senza parole. Senza queste persone, la band intorno a me, non ci sarebbe stato l’Eurovision. “Molte persone che hanno lavorato duro per mesi!”, ha sottolineato, prima di concludere la sua esibizione di un’ora con un chiaro e messaggio diretto.“Perché non eseguirlo nel 2025?”, ha concluso. La televisione pubblica olandese ha rifiutato di commentare la questione.Secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Dopo la controversa espulsione dal festival del 2024, i Paesi Bassi hanno sospeso la loro presenza in Svizzera l’anno prossimo. AVROTROS, l’ente responsabile di tutto ciò che riguarda l’evento nel Paese, ha subordinato la sua partecipazione L’esistenza di “aggiustamenti strutturali” che impediscano il ripetersi di situazioni simili negli anni futuri.

È importante, a suo avviso, che l’Eurovision “si concentri nuovamente sugli artisti e sul messaggio musicale” in quella che potrebbe essere intesa come una critica alla politica. Il dossier politico che ha preso negli ultimi anni con la vittoria dell’Ucraina nel 2022 e la partecipazione di Israele nel 2024.

