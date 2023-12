Antonio de Jesus Lopez è venuto in Guatemala per giocare nel Municipal e sabato è diventato un eroe con il Comunicaciones FC.

Città del Guatemala – Centrocampista messicano-guatemalteco Antonio di Gesù López Ha vinto il suo primo titolo nel Lega nazionale guatemalteca Lo ha fatto sabato, con Comunicazioni FC Nella definizione del torneo Apertura 2023.

“Chucho”, come è conosciuto come l'ex giocatore del club Club America del Messico Ha indossato la maglia color crema nel giugno di quest'anno ed è stato annunciato come una delle stelle della squadra bianca che si sarebbe unita al torneo.

Jorge Aparicio/Antonio de Jesús Lopez esp

L'abile giocatore si è adattato rapidamente al club, è stato ben accolto dalla squadra e ha trovato l'ambiente perfetto per mettere in mostra le sue capacità calcistiche. Non ci è voluto molto per conquistare i fan, che inizialmente avevano dubbi sul suo arrivo.

È arrivato Antonio de Jesus Lopez Comitato comunale per lo sviluppo sostenibile, Sconto massimo sul calcio per Comunicaciones FC. Ai Reds, Chucho non si è comportato affatto bene. In effetti, è stato una delle persone più criticate dai fan di Scarlets.

Il messaggio diceva: “Sei nella squadra vincente, fratello”. Jorge Aparicio, Un leader dell’establishment bianco ha chiamato Lopez “Chucho” sui social media. Il post era accompagnato dalla foto di un “selfie” a Chiva durante la celebrazione del titolo del 32° Club delle Comunicazioni.





Los Cremas sono diventati campioni dopo il pestaggio Guastatuya 1-0 nella gara di ritorno della finale, che si è svolta allo Stadio Nazionale. La gara d'andata si è conclusa con un pareggio per 1-1.