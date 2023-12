Numeri rossi e la fine dell'era Berizzo! Anno della nazionale cilena

Il 2022 è stata una stagione di transizione per la nazionale cilena, che dopo essere stata esclusa dai Mondiali per la terza volta consecutiva, cercherà di consolidare il proprio percorso. Eduardo Berizzo quest'anno. Per questo forse non aver vinto nessuna delle amichevoli giocate è stato così drammatico: contro la Corea del Sud all'esordio, con Tunisia e Ghana nella Kirin Cup, e con Marocco, Qatar e Polonia.

Il 2023 è iniziato e il Cile affronterà quattro amichevoli prima della grande prova: Qualificazioni CONMEBOL Verso la fase finale della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Messico e Canada. La prima partita si è giocata a marzo contro il Paraguay allo Stadio Monumental, con la squadra di Toto che ha ottenuto una combattuta vittoria per 3-2, mentre le restanti tre partite sono state giocate a giugno, entrambe battendo Cuba 3-0 a Concepcion. Repubblica Dominicana 5-0 a Viña del Mar e uno poco brillante 0-0 contro la Bolivia a Santa Cruz de la Sierra.

Selezioni editoriali 2 correlati

E così è arrivato settembre, il suo primo doppio appuntamento PlayoffÈ stata francamente una brutta situazione per la squadra, che è caduta nella partita d'esordio contro l'Uruguay 3-1 nel Centenario e poi ha pareggiato con la Colombia a Pedrero. Un punto da sei, ripetendo contro gli stessi concorrenti il ​​pessimo avvio verso l'appuntamento planetario in Qatar.

Un mese dopo, alla terza giornata, la Roja ha battuto il Perù 2-0 nella prima e unica vittoria competitiva dell'era Berizzo, dopodiché ha perso 3-0 contro il Venezuela a Maturin, una sconfitta storica che ha segnato il torneo. Pausa definitiva tra i tifosi e l'ex allenatore di O'Higgins e la squadra del Paraguay.

Quanto sopra è emerso chiaramente durante i Giochi Panamericani che si sono svolti nel nostro Paese, dove Berizzo guidava la squadra under 23, e nonostante le vittorie e la conquista della medaglia d'argento, il pubblico ha commesso degli errori in tutte le partite di quella competizione.

Il 16 novembre, dopo lo 0-0 contro il Paraguay al Monumental nel quinto turno preliminare, lo stratega ha lasciato il suo incarico, una decisione che ha sorpreso molti, non per la sua pessima prestazione, ma per la sua vicinanza al campo. La partita contro l'Ecuador a Quito.

La partenza di Berizzo ha portato la federazione a rivolgersi urgentemente a Nicolas Córdova per assumere il ruolo di allenatore ad interim contro Latre, nonostante l'ex tecnico palestinese fosse arrivato a settembre come nuovo responsabile tecnico delle squadre giovanili maschili.

Alla luce di tutto questo scenario improvvisato, il Cile ha subito una sconfitta di misura in Ecuador, chiudendo l'anno all'ottavo posto nelle qualificazioni, oltre a 5 punti su 18 possibili.

Nessuna felicità dentro e fuori dal campo

Un altro episodio amaro che ha segnato questa stagione ambigua per la Nazionale è avvenuto fuori dal campo, quando è stata esclusa dall'organizzazione dei Mondiali 2030, dopo essere stata in testa con Argentina, Uruguay e Paraguay, i paesi la cui testa di serie sarà finalmente garantita e ospiterà una partita. per questo evento planetario.

A dicembre, Pablo Milad, presidente della Federcalcio nazionale, ha annunciato ufficialmente che il Cile avrebbe ospitato la Coppa del Mondo Under 23 nel 2025, che per molti era poco più che un premio di consolazione da parte della FIFA, dopo che il paese era stato escluso come sede. per il torneo… La prossima coppa si terrà in Nord America.

Era questo l'anno 2023 per la Nazionale Roja, caratterizzato da un rendimento scarso negli impegni ufficiali, senza allenatore e con più dubbi che certezze, pensando alla prossima stagione.