Juan Pablo Varelas non è riuscito a fare il suo debutto al torneo ATP 250 di Cordoba

In un incontro mutevole e sorprendente, il tennista peruviano Juan Pablo Varelas (85 gradi) Il suo livello è diminuito in modo significativo Ha perso 5-7, 7-6 (1), 6-1 contro il tedesco Yannick Hanfmann (59) Al primo turno ATP 250 Cordova.

Anche se allacciamo la prima manica e andiamo avanti 4-1 nel secondo quartoUn uomo di Lima, 28 anni, alto 185 cm, è entrato… Spirale negativa inspiegabileCosa significa per lui? Vincendo solo tre partite su 14, Rinunciare facilmente al tie-break Ben presto diede l'addio al torneo che si disputava sulla terra battuta, competizione alla quale partecipò per la quinta edizione consecutiva. Due ore e 46 minuti della partita.

In questo modo, il cinque volte campione del Challenger, che deve ancora registrare una vittoria nel 2024, dopo le cadute ad Adelaide, agli Australian Open e alla Coppa Davis, avrà qualche giorno per prepararsi al meglio al torneo. Aperto dell'Argentinaanche la categoria 250, che prenderà il via lunedì prossimo ai Campionati di tennis di Buenos Aires (BALTC), dove raggiunse le semifinali nel 2023 quando il britannico Cameron Norrie lo privò del suo debutto decisivo ai massimi livelli.

Da parte sua, il 32enne esperto giocatore europeo, che ha perso nelle sue due partite finali sul circuito principale, affronterà i… Burrucaga Romano (170 gradi), che ha sorpreso il suo connazionale, Diego Schwartzman (117 gradi), suo concorrente La storia non viene registrata.

