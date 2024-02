Messi è entrato al 60° minuto dell'amichevole dell'Inter Miami contro il Vissel Kobe

Lionel Messi È tornato a far parte della panchina Per l'amichevole giocata dalla tua squadra, InterMiami, Pareggio 0-0 Questo mercoledì a Tokyo vs Vissel KobeDopo la sua controversa assenza domenica scorsa La partita in cui la squadra americana vinse 4-1 a Hong Kong.

Ma, a differenza del duello precedente, la stella argentina È entrato in campo al 15' del secondo tempo. Ha suscitato un enorme entusiasmo tra i fan giapponesi.

Leo aveva due chiare opzioni da gol nella stessa giocataPer prima cosa, il portiere giapponese Shota Arai ha bloccato un tiro potente con la mano sinistra sul primo palo e poi ha rimbalzato. Messi Ci ha provato dalla fascia destra ma la sua definizione è stata respinta dal difensore Ryo Hatsuzi.

Nella conferenza stampa precedente. Messi ha ipotizzato che si sentisse meglio a causa del disagio al muscolo adduttoreMa non sapeva se avrebbe potuto partecipare a questo duello in Giappone.

Messi Ha spiegato che da allora avverte un po' di fastidio a causa dell'edema del muscolo adduttore La sconfitta per 4-3 contro l'Al Hilal in Arabia Saudita, nella quale ha segnato un gol.

Sostituzione per disagio fisico Messi Nell'amichevole di Hong Kong, nella quale non ha giocato un solo minuto, ha suscitato delusione e rabbia tra i 38.000 spettatori accorsi allo stadio.