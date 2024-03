Moute ha battuto Jarry e il pubblico cileno e ha raggiunto la sua quarta semifinale ATP

Corentin Moute (140° classificato nel ranking mondiale) colpire Cile aperto Sconfiggendo il campione in carica e la prima testa di serie Nicolas Jarry (23° posto) con il punteggio di 7-6 (5) e 7-6 (3), In due ore e sette minuti si arriva alle semifinali. Tuttavia, non solo ha sconfitto la testa di serie, ma è anche riuscito a prevalere davanti a un pubblico che ha inclinato il campo al 100% dalla parte del suo protetto.

Dall'inizio della partita fino al match point, Moutet è stato vittima di fischi e fischi: Ha iniziato la partita servendo dal fondo e facendo un assist spiritosoIl che gli mise rapidamente le persone contro.

Moté continua il suo sogno in Cile. Evie.

Gary ha concluso la partita impotente, sapendo di avere la possibilità di vincere entrambi i set giocati, perché in entrambi è servito a mantenerli. Nella prima ha servito 5-4 e nella seconda 5-3. Alla fine, il francese è riuscito a colmare il divario e livellare le cose nel momento più cruciale e ha vinto i due tie-break.

Con questa vittoria, Moutet ha raggiunto per la quarta volta le semifinali dell'ATP Tour: Doha 2020 (unico torneo vinto e perso in finale), Melbourne 2021 e Adelaide 2022. Cercherà la sua seconda introduzione sul ring quando affronterà Alejandro Tabelo (51° posto).Un altro Cile.

