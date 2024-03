Joaquin Niemann alza il profilo di Jon Rahm a Jeddah

La terza tappa del LIV Golf Course 2024 a Jeddah (Arabia Saudita) Ritrova lo stesso protagonista del Torneo Mayakoba inaugurale: Joaquin Niemann. Il 25enne cileno, sicuramente il miglior giocatore di golf al mondo in questa divisione, ha aperto una buca nel secondo round combattendo con 64 colpi, soprattutto con Jon Rahm, che ha disputato nove buche finali burrascose che lo hanno riportato indietro di quattro colpi e li portò al quinto posto.

Niemann è il giocatore del momento, da qui l'invito speciale all'Augusta Masters. Ha vinto l'Australian Open e la partenza della LIV a Mayakoba, ed è arrivato quarto a Dubai e terzo in Oman. Fa tutto bene. Ciò che accade dopo il suo swing primaverile è affascinante. Esegui alcuni colpi molto lunghi e dritti; Calcia come il diavolo. È nella versione Superstar. Aveva sei birdie sulla sua carta per finire a 13 sotto il par e prendere il comando nel suo tentativo di diventare il sesto vincitore multiplo nella storia della LIV.

Ram ha iniziato bene. Il suo primo uccello è emerso da solo in una giornata ventosa Che ha sventolato monetine e bandierine, è stato più impegnativo di giovedì. L'ampiezza del suo repertorio di colpi, soprattutto gli avvicinamenti alti, gli è bastata per salvare i par nelle sei buche successive finché non ha vacillato sul par 3 dell'ottava, da 15 metri, e ha preso il primo bogey del torneo, condizioni che lo legò a Niemann, Adrian Meronek e Louis Oosthuizen.

La reazione di Ram

Un abitante di Parika ha reagito immediatamente con un cuneo da meno di un metro dalla bandiera Sulla difficile nona buca (birdie), la più lunga del percorso, inizia la bagarre con il cileno, che cominciava ad essere un martello.

John ha resistito al primo attacco di Joaco nelle ultime nove buche. Un tiro da quattro metri di entrambi annunciava una battaglia nella quale Niemann non aveva scelta. Ram è stato colpito due volte di seguito. Alla dodicesima buca con un putt di cinque piedi la palla lo ha pareggiato e ha perso il vantaggio. Il giorno più doloroso è stato il 13° giorno, dopo che era partito alla grande. Il rumore del drone sul secondo tiro lo ha disorientato – e poi si è lamentato anche all'inizio del 15° – e la palla si è sepolta in un bunker. Il risultato finale è stato un altro spauracchio consecutivo. La trincea fu aperta con quattro colpi.

La recente risposta del vincitore dell'Augusta Masters è stata tiepida e non è stato all'altezza Ha subito un ictus dopo aver mancato un putt di cinque piedi per birdie alla buca 18. Domenica ha un grande lavoro se spera di battere il suo record di LIV Golf.