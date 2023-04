Haaland incontra Madrid | gli sport

PreviewDirect

Combatti con orgoglio fino alla fine”, recita uno striscione esposto sullo sfondo mentre ospita i tifosi più accaniti del Bayern Monaco. Costretto a rimontare dopo i tre gol subiti dal Manchester City all’andata, il duello ha misurato l’araldica e la saga del club che ha scritto parte della sua leggenda nelle notti Partite impossibili.La città è sfuggita al gioco vulcanico suggerito da Tuchel.La resistenza di solito non si unisce alle squadre di Guardiola, abituate a diffondere un calcio espanso piuttosto che contratto.Ieri sera è stato alimentato dallo slancio del Bayern Monaco, che ha pareggiato a uno nel calderone dell’Allianz Arena ed è riuscito ad alzare la mano per incontrare il fuoriclasse in semifinale, con Haaland in testa.Il norvegese ha dato vita al Bayern Monaco. quando ha sbagliato un calcio di rigore a metà del primo mandato, ma poi ha imposto il silenzio nel secondo con un gol che ha seppellito ogni possibilità che il Bayern ha volutamente creato un’altra pagina per ingrassare il suo mistero.Ancora una volta ci saranno Real Madrid e Manchester City in ricordo del confronto dello scorso anno… Ancora una volta, una finale attesa tra i due club, che si affermano campioni d’Europa del calcio.

Gli spalti sono esplosi e il lancio lungo con cui il Bayern ha iniziato ha determinato il tipo di partita che volevano. Si trattava di raggiungere la zona di Ederson il più velocemente possibile. dai fianchi o cercando di sfruttare la dolorosa pressione con cui tentava di far piegare il ginocchio all’avversario. Ogni cross a sorte di Coman o Sané o ogni calcio d’angolo provocava un’esplosione in tribuna. Il Bayern aveva l’obiettivo iniziale che stava cercando quando la perdita di Ruben Dias ha fatto scatenare Cancelo in campo aperto. Citando Sommer con i talloni in qualche modo tagliati, la sua caduta accidentale è stata interrotta di due piedi.

La città non era confortevole. L’inseguimento di Musiala su Rodrygo ha sminuito una camminata pulita. Guardiola ha ripetuto l’undici di Al Ittihad, con Akanji e Akie travestiti da finti terzini e Stones come assistente di Rodrigo. Sopra, la pietra di Haaland solo come riferimento. Fa strano vedere la squadra di Guardiola giocare con un’isola nove, in attesa di un lancio lungo per fare da parrucchiera o attaccare gli spazi lunghi. Non è che il City se ne sia andato alla ricerca del Bayern nella propria area, ma l’intensità del ritiro è stata immediata una volta superato il limite. Tuttavia, ha trovato una lacuna che De Bruyne, Halland, ha individuato. Un passaggio filtrato per il norvegese per mostrare un enorme vantaggio contro Upamecano. Il francese ha colpito la palla all’incrocio e lo ha steso. L’arbitro gli ha mostrato un cartellino rosso che sembrava definitivo, ma il VAR lo ha raccolto. C’era una festa. È continuato anche dopo che Upamecano ha continuato la sua disastrosa svolta nel pareggio sgomitando il tiro di Grealish. La procedura era strana perché all’inizio nascose gli arti dietro il corpo e quando andò a coprire l’ala inglese li aprì. Haaland è andato in area di rigore per dimostrare di avere tratti umani. Il suo potente schiaffo ha attraversato la rete in alto. Era il primo rigore che aveva sbagliato negli ultimi sedici calciati. A quanto pare, il freddo nasconde delle piccole fessure attraverso le quali scorre e penetra la pressione. L’errore ha rianimato il Bayern Monaco. È stato uno di quei fallimenti favorevoli continuare a trovare terreno fertile per questa impresa. Il muniqués coliseum è rinato e si è riacceso.

Speranza di sollievo

Il pareggio dell’intervallo ha mantenuto la sensazione che il gol del Bayern potesse essere l’inizio di una serata storica. Upamecano lo ha interrotto in una giocata che è stata radiografata per il Manchester City che si difende anche con l’altro pallone. Ederson ha lanciato una palla lunga a Haaland e l’ha lasciata cadere su De Bruyne. Il belga lo ha lanciato per misurarsi con il francese nella parte anteriore dell’area. Uppicano è scivolato e il norvegese ne ha approfittato per farlo sedere. Di fronte a Sumer questa volta le sue gambe non tremarono. Ha concluso con un tiro preciso a media quota.

Gli sforzi turbolenti del Bayern sono stati premiati con il pareggio di Kimmich. Un calcio di rigore imposto dal videoassistente arbitro a soli dieci minuti dalla fine del match. Minima consolazione per la squadra che si è lasciata sfuggire un capocannoniere puro. Un elemento essenziale nel racconto della sua leggenda che ora non ha.

