Xelajú MC è ancora in casa, perde un punto contro il campione nazionale e lascia scoperto il vantaggio

Xelajú MC è in testa fino a 37 punti e Cobán Imperial è a un’unità di distanza dall’area di qualificazione per la fase finale

Quetzaltengo – Xelaju MC Ancora una volta ha perso il posto in casa e ha finito per pareggiare 1-1 con imperiale cubano Al termine del Day 19 del Campionato Clausura 2023, motivo per cui mantieni solo due punti di vantaggio in testa Comunicazioni.

da parte sua, imperiale cubano Ha raggiunto 18 punti al nono posto ed è a un punto dall’essere nella zona di qualificazione per la fase finale della competizione.

Ai tecnici Amarini Filatoro bastano sette minuti per aprire le marcature. In tattica fissa per settore destro, Sindaco de León Ha mandato un tiro potente oltre il muro e con la complicità del portiere Minor Alvarez, la palla è andata sotto il suo corpo per l’1-0 nella notte.

I cubani non hanno abbassato le braccia e hanno risposto. Janderson Pereira è uscito rubando dalla fascia destra dell’attacco e ha crossato per l’argentino Nicolás Martinez, ma non è arrivato in tempo alla chiusura e l’occasione è stata persa.

La partita si è giocata allo Stadio Mario Camposeco nel 19° turno del torneo Clausura 2023 Xelaju MC

Al 25 ‘, l’arbitro Stib Morales non ha assegnato un rigore a Xelajú MC quando Javier González è entrato in area ed è stato espulso da César Calderón, che la squadra di casa ha rivendicato l’azione.

Erano passati 30 minuti dall’inizio della partita quando Coban Imperial ha trovato il punteggio sull’1-1. Cesar Calderón è uscito dall’area destra e ha incrociato sul primo palo, dove è uscito Gunderson Pereira Portare la palla in fondo all’arco e bilanciare il punteggio.

Nel sequel, Xelajú MC è passato all’attacco con l’intenzione di fare la differenza in casa. Ecco perché l’allenatore Cesar Eduardo Mendes ha risposto con l’introduzione di Ruben Betancurth, Victor Alexis Mata e Julio Milla.

Passarono i minuti e Xelajú MC continuò il suo suggerimento. Su cross alzato da Frank de Leon, il portiere cubano ha mancato il pallone e ha avuto la fortuna di trovarlo da terra dopo il tiro di Francisco Lopez. Nell’azione successiva, Darwin Lum non è riuscito a segnare correttamente in testa a testa.

Nella parte finale del duello, Cuban Imperial è andato vicino al danno tra Julio Mila e Ruben Betancurth, tuttavia, Jose Calderon ha fermato il tiro dell’attaccante cubano sulla linea.

Xelaju MC Sabato giocherà in visita all’Antigua GFC e ospiterà il Copán Imperial Municipal nel Round 20 del torneo Clausura 2023.