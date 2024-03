Fonte: Washington riduce il prezzo di Leno Jr., risparmiando 7 milioni di dollari

Una fonte ha rivelato a ESPN che Washington ha detto a Leno Jr. di rilasciarlo per liberare almeno 7 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale.

Charles Leno Jr. non continuerà con i Comandanti, secondo una fonte ESPN. Foto AP/Charles Rex Arbogast

Tuttavia, Leno ha giocato 47 partite da titolare negli ultimi tre anni con Washington Il suo rilascio libererebbe la squadra fino a 7,28 milioni di dollari in termini di cap, o 11,78 milioni di dollari se dovesse tagliare dopo il 1° giugno. I Leader avranno ora quasi 85 milioni di dollari in cap space da spendere in free agency, attualmente il secondo nella NFL. Tuttavia, devono anche tener conto di a Il tetto salariale da principiante è di circa $ 9 milioni.

Una fonte ha rivelato che Leno verrà sottoposto a un intervento chirurgico all'anca la prossima settimana.

Washington ha assunto Leno nel 2021 Dopo che Chicago lo ha rilasciato dopo il draft.

I Bears hanno selezionato Leno nel settimo round del draft 2014 ed è diventato il titolare a tempo pieno come placcaggio sinistro per le ultime 13 partite della stagione 2015. Leno iniziò tutte le partite nei successivi sette anni, comprese le sue prime due partite a Washington. L'anno scorso ha saltato quattro partite, di cui tre a causa di un infortunio all'anca.

Washington ha cinque scelte nella top 100 del draft Cercherà di rafforzare la sua linea offensiva. Sopra la guardia sinistra dei comandanti, Onesto CarloSarà un free agent e un centro titolare. Nick Gatesche era seduto in panchina la scorsa stagione, Anche se ha giocato per il nuovo allenatore Bobby Johnson a New York. I leader possono rilasciarli 6,54 milioni di dollari in cap space se il tight end viene liberato Logan Tommasoche compirà 33 anni a luglio.

Hanno lacune nelle posizioni Quarterback, difensore, cornerback e linebacker.

NFL Network ha segnalato per la prima volta il rilascio di Leno.