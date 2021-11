Juliana Velasquez vince il Latin Grammy come Best New Artist

Questo articolo verrà aggiornato durante la notte.

La colombiana Juliana Velasquez ha vinto giovedì come Best New Artist ai Latin Grammy Awards di Las Vegas (USA).

Velasquez ha battuto Julia B, Maria Becerra, Bizarab, Boza, Zoe Jutsu, Hombi, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mam e Marco Maris in questa prestigiosa categoria.

La giovane colombiana ha iniziato il suo ringraziamento cantando a cappella alcuni versi della sua canzone “Joaquin”.

Velazquez, molto entusiasta, ha spiegato che questa canzone è stata ispirata da un pescatore del suo paese che “è andato a lavorare e non è più tornato”.

La cantante ha dedicato il premio alla Colombia e a tutte le persone che ha “incontrato”, che le ha permesso di creare e raccontare storie con la sua musica.

La 22a edizione dei Latin Grammy Awards sarà celebrata giovedì con un gala all’MGM Grand Garden Arena di Game City.

Questa è la prima versione faccia a faccia della festa della Latin Recording Academy dall’inizio della pandemia.

Nel 2020, i Latin Grammy dovevano essere celebrati con un atto virtuale per evitare il coronavirus, ma quest’anno hanno scommesso su un grande spettacolo musicale e un tappeto rosso con una sfilza di artisti di musica latina e latina.

Il figlio del compositore brasiliano Caetano Veloso, Tomphiloso, è apparso oggi durante la sua esibizione nella seconda giornata del 53° San Sebastian Jazz Festival. (Javier Etxezarreta / EFE)

“Forse” di Caetano e Tom Veloso ha vinto un premio anno record Al 22° Latin Grammy Awards, che si svolge a Las Vegas (USA).