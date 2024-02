Junior continua a condurre dopo aver sconfitto l'Alianza con un gol di Carlos Bacca

L'Atlético Junior ha fatto visita all'Alianza a Valledupar e si è conclusa con una combattuta vittoria per 0-1 dopo un massimo calcio di rigore segnato dal loro capocannoniere Carlos Bacca. La partita è arrivata il 4 del campionato colombiano 2024-I.

Carlos Baca Jr. ha dato la vittoria nella storia 4. Foto: @juniorclubsa

La partita non è stata facile per i giovaniL'Alianza è stata audace e si è giocata una partita avanti e indietro. Nel primo tempo è stato più evidente sui piedi di Yemi Chara, quando l'esperto giocatore ha sferrato un brillante destro che ha colpito il palo destro del portiere Carlos Mosquera.

L'Alianza ha risposto con un tiro leggermente deviato di Andres Renteria, poi Junior lo ha superato in un netto uno contro uno con Gabriel Fuentes, ma è stato il portiere locale a trattenere la palla, e Carlos Bacca è stato un altro a cercare di ottenere una doppia occasione. . Ma i suoi colpi non trovarono il bersaglio. Prima della fine del primo tempo, Leonardo Saldaña ha sparato un tiro potente che è quasi diventato un gol per l'Alianza.

Il secondo tempo è stato molto simile a Renteria, che ci ha provato dalla media distanza e la palla è andata un po' alta, e Bacca si è trovato a tu per tu con il portiere avversario, ma ha perso nella partita aerea e Tutto si è rivelato quando Saldaña ha commesso un fallo da rigore su Enamorado all'interno dell'area, e l'arbitro non ha esitato a fischiare e basta. Baka La persona che l'ha inviato nel retro della rete.

Vincere 0-1 Junior continua a guidare la Lega colombiana 2024-I, con Tiburon che raggiunge i 10 puntiMentre Alianza aggiunge appena due unità.

Il giorno successivo la Junior ospiterà il Deportivo Pasto a Barranquilla.