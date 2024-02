Nadia Podoroska non è stata all'altezza della sfida in Romania

L'esordio e la caduta di Nadia Podoroska. L'Argentina questa volta non poteva all'inizio del torneo WTA 250 da Cluj-Napoca in Romania.

È stata una sconfitta per 6-3, 6-1 contro la danese Clara Tosson, che ha deciso la partita in un'ora e 14 minuti di gioco.

In questo modo l'Argentina ha accumulato tre sconfitte consecutive e due in questa tournée europea.

Vale la pena notare che nel primo turno si è svolta una celebrazione Camila Osorio (101). La colombiana ha fatto il suo debutto in battuta Vittoria Tomova (64), Bulgaria, nel Prima vittoria Nella finestra principale mentre 2024 Dato che ha vinto solo l'Hobart Qualley.

Transylvania Open, Campionato Cluj-Napoca in Romania, Per due anni consecutivi è stato nominato miglior giocatore al mondo nella categoria WTA 250 ed è pronto a fare colpo in Sudamerica.

Karolina Pliskova (37), ex numero uno del mondo nel circuito femminile, è la favorita del torneo. Ha raggiunto il primo posto nel ranking mondiale nel 2017 e ha raggiunto due finali del Grande Slam, agli US Open nel 2016 e a Wimbledon nel 2021.

