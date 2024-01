Carlos Rodriguez: “L’obiettivo è diventare campione”

L'anno 2024 è iniziato e il Barcellona si sta già preparando per la nuova stagionenonostante gli inconvenienti che questa direttiva dovrebbe risolvere. Carlos Rodriguez è arrivato a Guayaquil pronto per affrontare un nuovo periodo con la squadra gialla.

LigaPro Betcris è in diretta su Star+! Il Campionato ecuadoriano 2023 può essere giocato su Star+ per tutto il Sud America, incluso l'Ecuador. Partite in diretta, i migliori contenuti e molto altro ancora. entra adesso

Imparentato 2 correlati

Al suo arrivo in Ecuador, il difensore ha parlato alla stampa sportiva e ha detto: “Ci è piaciuto stare con la famiglia, e questa è stata la cosa migliore. L'obiettivo è diventare campione e vincere la Copa Libertadores. “Non dire niente ai tifosi, mostratelo in campo ed è quello che vogliono”.

Paco ha dichiarato che continuerà con Idol e non ha ricevuto offerte da altri club: “Ci sentiamo bene dopo aver trascorso del tempo con la famiglia. Abbiamo ricaricato le batterie per quello che verrà quest'anno. Ha aggiunto: “Non ho mai avuto l'opportunità di partire. Ho un contratto con il Barcellona e sono arrivato con tutte le batterie per questa stagione”.

Nel 2023, Carlos Rodriguez è stato un giocatore fisso nella zona difensiva del Barcellona: l'uruguaiano ha giocato 33 partite tra Liga e Campionato Internazionale, segnando 3 gol.