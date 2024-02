La storia di Lionel Messi al MetLife Stadium

Lui Stadio MetLife Le finali della Coppa del Mondo 2026 saranno ospitate negli Stati Uniti, Canada e Messico Lionel Messi Ha due storie con Nazionale argentina In quello stadio. Entrambi sono impressi nella memoria dei tifosi di calcio, nel bene e nel male.

La finale dei Mondiali del 2026 potrebbe diventare l'ultima partita ufficiale nella carriera della leggendaria stella argentina.

MetLife è stata testimone di due momenti che hanno definito Missy nel corso degli anni.

Per la prima storia, devi andare a 9 giugno 2012Dove Leo si è distinto segnando una tripletta nella vittoria per 4-3 sulla nazionale Brasile.

La seconda non è stata affatto divertente, perché era la partita finale del torneo Centenario della Copa America il 26 giugno 2016.

L'Argentina è caduta ai calci di rigore e Leo ha mancato il suo tiro, contro il Cile e Le dichiarazioni contenute nel post hanno lasciato il Paese sotto shock: “Per me la Nazionale è finita. È incredibile, ma non posso farcela”..

“È la fine della mia selezione. È definitiva, non è per me. È occupato e nessuno lo sente. Quello che mi è successo è una decisione definitiva. È una grande sfida per la nostra gente andare avanti. Encima me toca errar el Penal per me”disse Messi con rabbia in quel momento.

Per fortuna, il fuoriclasse argentino è tornato in sé e poco dopo è tornato all'Albiceleste.