Irving e Doncic guidano i Mavericks alla vittoria sui 76ers 118-102 senza l'infortunato Embiid

FILADELFIA (AP) – Kyrie Irving ha segnato 23 punti e otto assist e Luka Doncic ha segnato 19 punti in una delle poche partite che i due hanno giocato insieme per portare i Dallas Mavericks alla vittoria per 118-102 sui Dallas 76ers. Lunedì sera.

Josh Green ha segnato 20 punti per i Mavericks.

Doncic e Irving hanno entrambi saltato partite a causa di un infortunio in questa stagione per Dallas, che è entrato in partita all'ottavo posto nella Western Conference e ha sicuramente bisogno di mantenere la coppia in formazione per avere la possibilità di fare un percorso profondo nei playoff. Irving e Doncic hanno giocato insieme per la 23esima volta nelle 50 partite dei Mavericks.

I Sixers conoscono il valore di avere il miglior giocatore nella loro formazione. Sono 4-11 in questa stagione senza il due volte campione Joel Embiid, che verrà sottoposto a un intervento chirurgico per riparare il menisco laterale del ginocchio sinistro.

Tobias Harris, Kelly Oubre Jr. e Tyrese Maxey hanno cercato di riempire il vuoto del quarterback e hanno portato i Sixers a quattro punti di vantaggio all'intervallo.

Filadelfia aveva poche possibilità di mantenere quel vantaggio. Irving ha effettuato 5 tiri su 6 nel terzo quarto e ha segnato 11 punti. Doncic ha segnato una tripla portandosi in vantaggio per 72-70, e anche Irving ha effettuato due tiri che hanno aiutato Dallas a porre fine a una serie di due sconfitte consecutive.