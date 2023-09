Daniil Medvedev resta inafferrabile a Pechino Giro dell’ATP

La testa di serie numero 2, Daniil Medvedev, si è dimostrato ancora una volta un osso duro sabato nel secondo turno del China Open di Pechino, battendo Alex de Minaur 7-6 (3), 6-3 in un’ora e 57 minuti.

Questa è stata la terza volta negli ultimi quattro tornei che i terzi classificati nella classifica ATP di Pepperstone si sono affrontati. Nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 in Canada la vittoria è andata a de Minaur, mentre nel quarto turno degli US Open è stato Medvedev a controllare il duello.

“La fiducia è la chiave. Quando sono in un buon momento e in buona forma, ho la capacità di vincere questo tipo di partite in due set. Se perdo il 2% di quello che sto facendo adesso , quello è il momento più difficile. Questo è quello che è successo a Toronto. Avrei dovuto vincere il primo set lì. “È questione di pochi punti. Al momento le cose stanno andando bene e cercherò di continuare”.

Questa volta è stato Medvedev a ribaltare l’ago della bilancia lasciando il Lexus ATP Head2Head sul 6-2 complessivo della sua squadra (sempre sul cemento), una superficie sulla quale ha già collezionato 40 vittorie in questa stagione.

Altre vittorie sul cemento nel 2023

Daniil Medvedev – 40*



Taylor Fritz – 36



Jannik Sinner – 29*



Alex de Minaur – 29

Novak Djokovic – 28

Sta ancora giocando questa settimana al China Open.

Medvedev ha iniziato forte la partita. Dopo la sua impressionante apparizione al primo turno contro Tommy Paul (6-2, 6-1), sembrava pronto a offrire una prestazione simile. Si arriva al 5-2 grazie a due doppi break, ma l’australiano risponde allo stesso modo pareggiando il punteggio sul 5-5.

La seconda favorita ha dovuto vestirsi di nuovo per vincere il tie-break 7-3.

“È stato difficile, difficile come sempre”, ha ammesso Medvedev. E aggiunge: “Alex ha questa capacità. Tutti sanno che quando fa un passo indietro inizia a giocare meglio. Ed è quello che è successo oggi. Nel primo set non sono riuscito a prendere il vantaggio, perché ho iniziato a giocare meglio quando Ero dietro e nella seconda ho potuto esibirmi.” incredibile”.

“È sorprendente che ogni volta che perde una partita, sai che inizierà a giocare come il giocatore numero 1 al mondo”, ha continuato Medvedev. “È difficile giocare contro di lui, è difficile vincere, ma sono contento del mio livello”.

È bastato il break extra di servizio a Medvedev (3/9 del match) per decidere in suo favore anche il secondo set. Nel quarto gioco ha rotto il vantaggio (3-1) e anche se aveva il match point sul 5-2, il resto è stato con 5-3 e servizio e ha concluso la vittoria.

Nei quarti di finale a Pechino affronterà la vincente del duello tra la numero 5 della testa di serie Andrey Rublev e il francese Ugo Humbert.

Lo sapevate…?

Daniil Medvedev ha raggiunto i quarti di finale in 13 dei 18 tornei disputati in questa stagione, vincendo titoli a Rotterdam, Doha e Dubai, l’ATP Masters 1000 a Miami e l’ATP Masters 1000 a Roma.