LaLiga EA Sports: Getafe – Villarreal: programma e dove guardare oggi in TV l’ottavo round di LaLiga EA Sports

Getafe e Villarreal si affrontano oggi, sabato 30 settembre, alle 14:00 al Colosseo Alfonso Pérez. Nella partita corrispondente all’ottavo turno del campionato spagnolo EA Sports

Gli Azul arrivano a questa partita con un graffio Pareggio prezioso a San Mames. Un insieme di José BordalasTrasforma il Colosseo Alfonso Pérez in una fortezza. Non conoscono ancora la sconfitta (Due vittorie e un pareggio) e cercheranno di continuare questa serie di vittorie consecutive aggiungendo una nuova partita senza perdere. Quelli del sud di Madrid Si classifica undicesimo con otto punti. Erano fuori per infortunio Luis Milla e Anis Unal.

E il nuovo Villarreal di Pachetta non è appena agli inizi. Ha esonerato al quarto turno Quique Setien, l’ex allenatore del Real Valladolid, dell’Huesca, tra gli altri, dell’HHa già diretto quattro partite per il Sottomarino Giallo (Tre di campionato e uno di Europa League) È riuscito a ottenere una sola vittoriaContro l’Almeria in casa. Si classifica tredicesimo con sette punti. Sono fuori per infortunio: Coquelin, Denis Suarez, Cuenca e Gerard Moreno.

Programma e dove vedere oggi in TV la partita Getafe-Villarreal

La partita di campionato tra Getafe e Villarreal, ottavo turno del campionato spagnolo, al Colosseo Alfonso Pérez, alle 14:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN. Puoi anche seguire la partita attraverso la narrazione di MARCA Radio e il commento in diretta da MARCA.com. Di due ore, l’anteprima continua e undici. Dopo l’incontro potrete leggere CronacaIL Dichiarazioni degli eroi E guarda riepilogo Con le migliori giocate e gol.