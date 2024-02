Medaglia storica per Abadia e Nico García-Boisier nel salto dei 3 metri, insieme al premio olimpico

Evie

Doha 04/02/2024 ore 20:45 Ora dell'Europa centrale







Adrian Abadia e Nico Garcia-Boisier hanno fatto la storia Vincendo la prima medaglia di Coppa del Mondo nella storia del salto spagnolo. Sul trampolino sincronizzato dei 3 metri di Doha e con in palio in più la qualificazione ai Mondiali Giochi di Parigi.





Il salto con il trampolino, disciplina minore nel panorama spagnolo, ha avuto il suo giorno di gloria questa domenica. Abadia e García Boisier sono stati gli eroi della giornata, con un ottimo livello e un premio inaspettato. Anche se la portata dei loro salti non era delle migliori, la progettazione di questo test era a loro favore. Non potevano fallire e dovevano aspettare gli errori dei messicani e dei tedeschi. I cinesi (Zhongyuan Wang e Daoyi Long), che hanno vinto la medaglia d'oro, saltano in un altro campionato.

Non stanno bene i messicani Rodrigo Diego e Osmar Olvera, che si è classificato quarto, a soli nove centesimi dagli spagnoli. Sebbene gli italiani (Lorenzo Marsalia e Giovanni Tucci) abbiano vinto l'argento per un punto, gli spagnoli sono sempre stati al loro posto e hanno riscritto la storia del salto in Spagna.





Nico García-Boissier ha confermato all'EFE che vincere una medaglia non faceva parte dei suoi piani: “Siamo venuti per cercare di ottenere il posto olimpico e la medaglia era un extra. Dopo che mi sono trasferito a Madrid e ho messo da parte molte cose, è diventato molto prezioso“, ha ammesso. Ha commentato che dopo l'ultimo salto ha pensato solo all'arena olimpica: “Sono uscito dall'acqua e la prima cosa che ho fatto è stata chiedere ad Adri quanti punti avevamo segnato. Quando me lo ha raccontato mi sono venute le lacrime agli occhi perché dietro c’è tanto lavoro”.





Emozionato, Adrian Abadia ha dedicato il bronzo alla madre e alla nonna: “Erano mio padre e mia madre e questa medaglia va a loro.La coppia cinese ha dominato la finale con 442,41 punti, 58 punti di vantaggio sugli italiani e 59 punti sugli spagnoli.Il ranking olimpico di Abbadia e García-Boisier si aggiunge a quello ottenuto dalle nuotatrici della 10 km in acque libere María Valdés e Angela Martinez.