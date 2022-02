Kevin Durant quiere que James Harden siga in los Nets

Non si verifica abitualmente, pero los dos periodistas que más bombas sacan sobre la NBA e Stati Uniti non se ponen de acuerdo per quanto riguarda le voci entorno a James Harden e Ben Simmons. Adrian Wojnarowski ha aggiunto un messaggio al passaggio delle ultime informazioni sul caso, lasciando il posto a Shams Charania la jornada anteriore e un articolo che annuncia la ricerca di un trasferimento tra i Brooklyn Nets e la Filadel 76.

Segun el analista de ESPNel equipo neoyorquino sigue comprometido con la visión de Kevin Durant, su principal referente y uno de los attori que más apretó para fichar el curso pasado a La Barba. “Me dicen que Durant piensa que puede ganar vari campeonatos junto a Kyrie Irving e James Harden. Per questo apretó tanto per que Brooklyn hiciera ese acuerdo con Houston el año pasado”, comentó el periodista estrella en el programa Conto alla rovescia dell’NBA. “También cree en lo siguiente: Harden y el resto de piezas en Brooklyn tenden que estar tan comprometidas como lo está él”.

Segun Woj, “Harden ha dicho a Durant y la dirección de los Nets que quiere seguir en Brooklyn y ellos le han tomado la palabra”. Charania, por otro lado, citó el descontento del escolta, la situación de Irving y el mal juego del equipo como un posible acelerador de un traspaso que empezó como una especulación de cara al prossimo verano yún que, seg L’Atleticopodría llegar antes del 10 febrero que marca la fecha límite del mercato di traspasos.

Mientras uno cree que Harden está más cerca de salir, el otro piensa que lo más probabile es que continúe en su lugar. Creo que KD quiere seguir assolutamente el caminodo junto a James Harden.





Lee También

Toni Canyameras