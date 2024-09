La banca centrale negozia prestiti con le banche internazionali per aumentare le riserve e raggiungere l’obiettivo del Fondo monetario internazionale

Il ministro dell’Economia argentino, Luis Caputo, e il capo della banca centrale del paese, Santiago Paucelli (Reuters/Matías Baglieto)

Lui Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA) Negoziare prestiti a breve termine per un valore di almeno 3.000 milioni di dollari con banche internazionali per consolidarsi Prenotazioni E finalmente ottieni dollaro necessario per raggiungere l’obiettivo concordato per la prossima revisione con Fondo monetario internazionalein anteprima su quello che potrebbe essere un nuovo accordo con l’organizzazione.

Per quanto poteva sapere informazioni Da fonti vicine alla vicenda si tratta di crediti conosciuti in gergo come REPO (Accordo di riacquisto) in esso Obbligazioni per la ricostruzione dell’Argentina Libera (Poprial) Emesso specificatamente dall’Autorità Monetaria Argentina.

Ciò significa che è stato possibile confermare che l’alternativa con gli enti è avanzata, ma è una delle numerose opzioni gestite dal ministro dell’Economia. Luigi Caputoe Presidente della BCRA, Santiago Boselli. Tuttavia, non ci sarà alcun annuncio fino alla chiusura dell’accordo.

L’Argentina potrebbe andare avanti con un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale (Reuters/Luisa Guliamaqui)

Nei dettagli, Affare Ciò non verrà fatto con il Tesoro, ma piuttosto il debitore sarà l’autorità monetaria. Questa strategia ha il suo lato pratico, perché è una garanzia Garanzie– Verranno utilizzate le obbligazioni emesse dalla struttura.

Ciò potrebbe avere a che fare con le caratteristiche Il prestito stesso. UN Repo Si tratta di un contratto di debito a breve termine in cui il debitore effettua depositi a nome dei creditori A una garanziageneralmente costituiti da titoli di debito. Posizionare i titoli del Tesoro in momenti in cui il rischio paese si sposta intorno ai 1.300 punti renderebbe il processo quasi impossibile. IL Buoni del Tesoro, in tutto il mondo E Bonarishanno un prezzo così scontato che il loro valore è così basso che sono di scarsa utilità come garanzia.

Invece, puberale Sono titoli di natura diversa. Scade durante il mandato del presidente Javier Miley È rilasciato da BCRAun’entità che non è mai andata in default. Ciò significa che sono quotati sul mercato secondario con uno sconto molto inferiore.: Mentre la parità short globale è pari a circa il 60%, a Popreal Converte circa il 78%.

