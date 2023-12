La Bolivia cerca la leadership globale nell’industria del litio

Il lancio del primo impianto industriale boliviano per questo complesso venerdì scorso a Potosi e la realizzazione di altri progetti nelle saline di quella provincia e di Oruro puntano in questa direzione, ha detto il capo del Deposito Boliviano di Litio (YLB), Calderon.

“Tutto ciò mira principalmente a inserire la Bolivia sulla mappa dei maggiori produttori di carbonato di litio”, ha detto in un’intervista ai media nella sede di questo nuovo complesso.

Il proprietario insisteva che il complesso era ormai il “prodotto di punta” della Bolivia e che era in linea con la politica di industrializzazione con sostituzione delle importazioni promossa dal governo del presidente Luis Arce.

Rispondendo ad una domanda di Prensa Latina sulla preparazione delle risorse umane nazionali, ha approfondito la loro formazione.

“Quando ci è stato assegnato il compito di continuare l’impianto industriale di carbonato di litio, abbiamo trovato il progetto in condizioni sfavorevoli ed è stato necessario effettuare una riprogettazione”, ha osservato.

Ha sottolineato che, sebbene sia stato progettato con tecnologia straniera, sono necessarie modifiche.

“Stiamo parlando di professionisti boliviani, molti dei quali hanno iniziato la loro carriera presso la YLB, e ora possiamo considerarli degli esperti”, ha commentato.

Situato a Colcha K, comune di Lippi, a Potosi, il nuovo complesso richiede un investimento di circa 767 milioni di boliviani (circa 110 milioni di dollari), e in tre fasi avrà la capacità di produrre fino a 15mila tonnellate al giorno. anno.

Calderón ha spiegato che questo impianto funzionerà con la tecnologia tradizionale, ma ha spiegato che si stanno realizzando altri quattro impianti nelle saline di Potosi e Oruro che produrranno carbonato di litio utilizzato nelle batterie, ma attraverso il metodo Direct Lithium Extraction (EDL) per produrre carbonato di litio utilizzato nelle batterie. Fino a 100mila tonnellate.

Ha sottolineato che, sebbene il prodotto principale su cui YLB sta lavorando sia il carbonato di litio, l’attenzione viene prestata anche all’ottenimento del cloruro di potassio, un composto molto richiesto nel mercato dei fertilizzanti.

Il carbonato di litio è la materia prima primaria per la produzione di batterie e, nel mezzo della transizione energetica verso la mobilità elettrica, la domanda di questo e di altri derivati ​​vaporizzati mantiene un prezzo elevato nel mercato internazionale.

Calderon ha sottolineato che, come parte della politica del governo, in Bolivia verranno costruiti centinaia di impianti di lavorazione delle risorse naturali e di altre materie prime, il che genererà una grande domanda di professionisti specializzati in ingegneria e in altri campi necessari al funzionamento di questi impianti, ha concluso.

Nata a Potosi, Calderon è un’ingegnere elettronica che si è laureata con ottimi risultati alla Thomas Frias University, dove ha beneficiato del programma statale 100 borse di studio per la sovranità scientifica e tecnologica e ha conseguito un master nel campo dei sistemi di automazione dei processi industriali presso l’Università delle Alpi di Grenoble in Francia.

Al suo ritorno nel paese, è entrato a far parte dello staff di YLB, svolgendo funzioni di progettazione di sistemi di controllo e sviluppo di progetti, manutenzione di apparecchiature industriali, sensori e attuatori, nonché supervisione della costruzione.

È stata anche Responsabile dei Progetti di Ricerca, Ingegneria e Progetti.

Il 28 agosto di quest’anno ha prestato giuramento per assumere la sua attuale responsabilità davanti al ministro degli Idrocarburi e dell’Energia, Franklin Molina.

“La sfida più importante che abbiamo di fronte è l’avvio dell’impianto industriale di carbonato di litio, che produrrà 15mila tonnellate all’anno. Abbiamo completato con successo la fase di costruzione e ora stiamo testando l’avvio; si parla di avviare il funzionamento di un intero complesso industriale, e questo richiede molto tempo e molte sfide.

