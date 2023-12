Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno lanciato un sistema per lo scambio di dati sugli allarmi missilistici in tempo reale

Una foto d’archivio fornita dal Ministero della Difesa sudcoreano il 12 novembre 2023 mostra il suo ministro Shin Won-sik (a sinistra), i suoi omologhi americano e giapponese Lloyd Austin (al centro) e Kenoru Kihara, rispettivamente, mentre tengono dialoghi trilaterali. Shin e Austin si sono incontrati a Seul, mentre Kihara ha partecipato virtualmente alla sessione. (Rivendita e archiviazione vietate)

SEOUL, 19 dicembre (Yonhap) – Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno lanciato martedì un sistema di condivisione in tempo reale. Dichiarazioni di avvertimento contro i missili nordcoreaniSecondo il Ministero della Difesa sudcoreano, questo è l’ultimo sforzo per aumentare la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza contro la Corea del Nord.

Le tre parti hanno inoltre sviluppato congiuntamente un piano pluriennale per condurre esercitazioni militari trilaterali, come concordato dai loro ministri della Difesa durante un incontro trilaterale a novembre, nel tentativo di contrastare meglio le crescenti minacce nucleari e missilistiche provenienti dalla Corea del Nord.

Il ministero ha affermato in una nota: “I tre paesi hanno istituito un sistema per rilevare e valutare i missili lanciati dalla Corea del Nord in tempo reale, al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini e migliorare le relative capacità”.

Il lancio del sistema è avvenuto appena un giorno dopo che la Corea del Nord aveva lanciato quello che sostiene fosse un missile balistico intercontinentale. Hwaseong-18, che segna il quinto lancio di un missile balistico intercontinentale per il sistema quest’anno. Presidente della commissione per gli affari di stato della Corea del Nord Kim Jong UnHa detto che il lancio mostra la scelta che farà la Corea del Nord “quando Washington prenderà la decisione sbagliata”.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida avevano concordato di scambiare dati in tempo reale sugli avvisi missilistici in una dichiarazione congiunta rilasciata nel novembre dello scorso anno durante il vertice di Phnom Penh, in Cambogia.

Nell’agosto di quest’anno, nel suo paese Vertice di Camp DavidNegli Stati Uniti, i tre leader hanno riaffermato i loro sforzi e hanno deciso di attuare il sistema entro la fine dell’anno.

Dato che gli Stati Uniti hanno stipulato trattati di alleanza bilaterale sia con la Corea del Sud che con il Giappone, hanno gestito un sistema di condivisione dei dati con ciascun alleato, ma non vi è stata alcuna comunicazione diretta dei dati tra i due vicini asiatici, che sono stati, per molto tempo, allo sbando. Conflitti storici derivanti dalla colonizzazione giapponese della penisola coreana nel periodo 1910-1945.

