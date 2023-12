Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che “recentemente, l’attività del blocco militare della NATO nel suo insieme è aumentata notevolmente” e che importanti forze statunitensi, compresa l’aviazione, si sono spostate al confine con il suo paese, così come il numero delle forze della NATO in L’Europa centrale e orientale è aumentata.

Il presidente ha fatto queste dichiarazioni martedì presiedendo una riunione presso il Ministero della Difesa russo, dove ha anche indicato che “l’Occidente continua a condurre una guerra ibrida contro la Russia”. Allo stesso tempo, “fornisce a Kiev informazioni in tempo reale e trasferisce armi”.

In questo senso ha sottolineato che il carattere aggressivo della NATO non può più essere nascosto, poiché le sue pretese di superiorità globale sono chiaramente affermate nei documenti americani.

Secondo il leader del Cremlino, gli americani avevano molta paura dell’avvicinamento della Russia all’Europa, perché credevano che dovessero esserne i padroni. “Hanno sempre avuto paura: qui sono minacciati dalla malvagia Russia”, ha detto Putin.

Tuttavia, ha sottolineato che i leader europei non credono che la Russia entrerà in guerra contro l’Europa. Ha aggiunto: “Ho parlato con molti leader e mi hanno detto: perché hai paura di noi? Ci rendiamo conto che la Russia non entrerà in guerra con l’Europa. Non combatteremo ancora l’Europa”.

In questo senso, ha affermato che gli Stati Uniti hanno deliberatamente “trascinato” la Russia e l’Europa nel conflitto in Ucraina. Riguardo a quest’ultimo paese, il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva altra scelta e che Washington ha approfittato della situazione.

“Non avremmo potuto farlo in nessun altro modo. Oppure avremmo dovuto rinunciare a tutto e vederli mangiare tutto, divorare tutto ciò che era nostro, la nostra eredità indigena russa. Non potevamo farlo e loro si sono resi conto che non potevamo farlo”. .” “Lo hanno fatto, ma lo hanno fatto intenzionalmente”, ha detto.

A sua volta, ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno sfruttando spudoratamente e spietatamente l’Europa per raggiungere i propri interessi, trasferendo su di essa il peso della responsabilità finanziaria e dei pagamenti.

Allo stesso tempo, ha osservato che il Paese nordamericano vuole fare con la Russia quello che ha fatto con l’Europa: dividerla in parti.