La Cina vede “grandi differenze” tra Ucraina e Russia per quanto riguarda il dialogo di pace

Il Paese asiatico sta cercando di posizionarsi come mediatore e parte neutrale in questa guerra, ma riceve critiche dall’Occidente per non aver condannato l’invasione russa e per non aver rafforzato le sue relazioni con Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina.

La Cina vede un grande divario tra Russia e Ucraina sull’idea dei colloqui di pace, ha detto venerdì l’inviato cinese Li Hui dopo un viaggio nei due paesi in guerra.

Il Paese asiatico sta cercando di posizionarsi come mediatore e parte neutrale in questa guerra, ma riceve critiche dall’Occidente per non aver condannato l’invasione russa e per non aver rafforzato le sue relazioni con Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina.