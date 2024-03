Cuba è presente in un importante forum sullo sviluppo umano inclusivo e sull’accesso equo ai prodotti sanitari

La voce di Cuba si alza in questi giorni a Bruxelles, in Belgio, nel quadro dell’evento “Sviluppo umano inclusivo e accesso equo ai prodotti sanitari”, forum dell’Unione Europea e della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi. .

All'incontro di alto livello partecipano il Direttore della Scienza e dell'Innovazione Tecnologica del Ministero della Salute Pubblica (MINSAB), Dott.ssa Ileana Morales Suarez, e l'eminente scienziato Dott. Agustín Lage Davila, per condividere le sfide e le sfide affrontate dai bianchi esercito. Cappotti delle Grandi Antille, esempi di solidarietà e altruismo che viaggiano per il mondo da più di 6 decenni attraverso preziosi programmi di cooperazione medica.

Tra i temi affrontati dalla delegazione cubana spiccano la cooperazione tripartita per l’accesso alla salute e al benessere, le opportunità e le buone pratiche in Europa, America Latina e Caraibi, per quanto riguarda l’innovazione e l’accessibilità dei prodotti sanitari. Designazione teorica Presenteranno quelle strategie globali che incidono sulla qualità della vita della popolazione oggi, nonostante le difficili condizioni imposte all’Unione dal blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, una politica extraterritoriale che si è intensificata negli ultimi anni.

Anche esperti provenienti da altri paesi come Brasile, Spagna e Guyana si scambiano nel forum, che ha sede presso le strutture della Commissione Europea, con l’obiettivo di promuovere società giuste e sostenibili, facilitare l’accesso ai prodotti sanitari, la cooperazione, i quadri normativi, le tecnologie innovazione e settore pubblico e privato. Investimenti per rafforzare le capacità farmaceutiche nella regione.

Il Forum “Sviluppo umano globale e accesso equo ai prodotti sanitari” mira a rafforzare la cooperazione tra le due regioni nel campo della salute, dal punto di vista della sua importanza nell'attuale scenario internazionale, e nella ricerca della vita..