La comunità uruguaiana a Cuba respinge le parole del presidente Luis Lacalle

“Le accuse schiette e false che ha esposto lì [presidente Lacalle] Ci mettono in imbarazzo. Siamo indignati per la loro mancanza di rispetto nei confronti delle persone e del governo (Cuba) che ci hanno accolto da bambini. Affermiamo che abbiamo diritti che molte persone nel mondo vorrebbero avere”, come afferma la dichiarazione rilasciata dall’ex ambasciatore uruguaiano a Cuba, Eduardo Laurier, sul suo account sul social network Facebook, durante l’incontro a cui ha partecipato 17 capi di Stato e di governo dell’America Latina e della regione del Mare. Nei Caraibi, il presidente uruguaiano ha espresso preoccupazione per il fatto che “in alcuni paesi non esiste una democrazia piena”, “i dissidenti sono imprigionati” e “i diritti umani non sono rispettati”, in particolare riferendosi a Cuba, Nicaragua e Venezuela.In un altro momento del suo intervento, il Presidente Lacale ha sostenuto Il discorso contro il governo di Cuba, che ha spinto il Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, a rispondere affermando che “non era a conoscenza della realtà della risposta USA “.o il silenzio mentre si praticava la tortura nella nostra regione e nel vostro Paese, è il silenzio di oggi in cui i latinoamericani sono oppressi, uccisi e scomparsi”.

