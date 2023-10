La Slovacchia rafforza i controlli alle frontiere con l’Ungheria

Il primo ministro slovacco conferma che l’obiettivo è impedire l’ingresso di persone “legate al terrorismo”.

Il nuovo governo slovacco aumenta i controlli alle frontiere con l’Ungheria.

Il governo, guidato dal primo ministro Robert Fico, avverte che l’immigrazione clandestina è aumentata del 400%, superando la capacità del Paese di accogliere i rifugiati.

Fico ritiene che l’immigrazione clandestina debba essere controllata per impedire l’ingresso di persone legate a gruppi “terroristici”.

“Se confrontiamo i numeri, in questi 10 mesi del 2023 sono entrati in Slovacchia 46.000 immigrati clandestini. Sono arrivati ​​liberamente, quasi come se fossero in viaggio. Nessuno era preparato ad accoglierli alla frontiera. Nessuno li ha controllati. Hanno attraversato la frontiera posti di blocco: “Hanno bussato alla porta della stazione di polizia più vicina dove hanno ottenuto dei documenti, violando la legge, e poi hanno attraversato la Slovacchia o hanno continuato il loro cammino (verso l’Europa)”, ha detto il Primo Ministro in una conferenza stampa sul territorio ungherese confine.

Ha aggiunto: “Apprezzo molto positivamente che il Ministero dell’Interno abbia reso una delle sue priorità garantire che tutte le barriere all’immigrazione clandestina siano installate, e accolgo quindi con uguale soddisfazione la notizia che avrò l’opportunità di vedere questo pomeriggio Quello.” “Alla polizia e ai soldati schierati in azione reale. Il Ministero degli Interni, in collaborazione con le Forze Armate, schiererà forze e attrezzature abbastanza grandi lungo l’intero confine verde con l’Ungheria.”

Solo nei mesi di settembre e ottobre sono arrivati ​​in Slovacchia circa 21.500 immigrati clandestini, quasi lo stesso numero di 24.500 registrati per il resto dell’anno. Secondo la polizia, il 97% di loro sono rifugiati dalla Siria.

Inoltre, il ministro degli Interni Matos Sutaj Stock prevede una nuova ondata migratoria a seguito dello scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre.

Il forte aumento del flusso migratorio riflette un cambiamento nella rotta balcanica che, dopo aver attraversato la Serbia e l’Ungheria, ora passa attraverso il territorio slovacco, mentre le persone cercano di raggiungere altri paesi più ricchi dell’Unione Europea.

Ciò ha spinto Polonia, Austria e Repubblica Ceca a imporre controlli ai loro confini con la Slovacchia, anche se ciò viola le norme dello spazio Schengen sulla libera circolazione delle persone e delle merci.

Da parte sua, la Slovacchia è stato l’ultimo paese della regione ad adottare questo tipo di misure, imponendo controlli sul confine di 655 chilometri con l’Ungheria all’inizio di questo mese.