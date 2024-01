La leadership parlamentare ha prestato giuramento per un nuovo mandato in Nicaragua

Durante la sessione ufficiale di apertura della XL Legislatura, è stato riconosciuto il contributo di Porras al processo di costruzione di un Nicaragua dignitoso.

Nel suo discorso prima della sessione plenaria, ha ribadito l'impegno dei legislatori a continuare a lavorare per approvare leggi e decreti che garantiscano la stabilità e la rassicurazione delle famiglie nicaraguensi.

“Grazie per averci dato la responsabilità di continuare questo lavoro che stiamo facendo insieme, uniti, lavorando per la rivoluzione, per la nazione, questo consiglio di amministrazione che ha lavorato per raggiungere questo consenso in tutte le sue posizioni”, ha espresso.

Porras ha sottolineato che devono fare ogni sforzo affinché, attraverso questo consenso sui risultati, possano continuare il cammino dello Stato rivoluzionario valorizzando il popolo per il suo benessere e il suo sviluppo.

Il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale è un'istituzione politica che è maturata davanti agli occhi del popolo fino ad oggi ed è una delle principali, più solide e potenti istituzioni politiche che il nostro Paese abbia conosciuto finora in tutta la sua storia repubblicana, ha affermato l'attore Walmaru Gutierrez.

Il parlamentare sandinista ha aggiunto che il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale ha presentato al popolo una proposta che considera la sua politica di alleanze e di riconciliazione come una condizione fondamentale per garantire la pace tra i nicaraguensi e per avviare un ampio processo di dialogo e di accordo.

È qui che l’FSLN ha reclutato donne e uomini preziosi che hanno contribuito a questa politica incentrata sull’eliminazione della povertà e della povertà estrema e che, senza essere necessariamente sandinisti, avevano la condizione indispensabile per diventare un legislatore dignitoso e onorevole. ha sottolineato Gutierrez.

Come è noto, la partecipazione delle donne all'elezione del Consiglio di amministrazione è prominente, poiché quattro delle sette cariche sono rappresentate da donne, il che conferma l'attuale impegno dello Stato a favore della parità di genere.

jha/ybv