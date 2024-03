La maglia della nazionale spagnola… che “imita” la Kings League

Evenerdì scorso, Luis de la Fuente ha annunciato i giocatori che comporranno la nazionale spagnola Per le amichevoli della prossima settimana. La Spagna affronterà Colombia e Brasile in preparazione alla prossima Coppa dei Campioni.

Sono state esposte anche le nuove magliette delle diverse squadre. Adidas ha presentato nuovi design che ricordano le maglie di altre competizioni. Ma, La maglia del portiere della Nazionale ci ha ricordato una maglia che avevamo già visto in campo…Ma i leoni vengono dalla Cobra Arena.

Maglia da portiere spagnolo, identica alla maglia della Kings League

Esatto, le maglie che indosseranno Unai Simon, David Raya e Alex Remiro Hanno lo stesso stile dei portieri della Kings League. E il motivo è ovvio: Adidas, il brand che veste le divise da gara e della nazionale di Gerard Pique. Ho deciso di utilizzare lo stesso design.

Anche i colori saranno gli stessi, e l'unica cosa che cambierà sarà lo scudetto, proprio come in un campionato di calcio a 7. Anche altre Nazionali, come la Nazionale Italiana, avranno questo design, anche se in un colore diverso, come abbiamo visto anche su alcuni portieri del campionato. .

Questi i dettagli della divisa che indosseranno i portieri della Nazionale spagnolaQuesto li accompagnerà durante il Campionato Europeo della prossima estate, che si terrà in Germania. Speriamo che ci porti fortuna e di vederli festeggiare il titolo con questa maglia.