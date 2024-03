L'avventura del Miami Open di Lourdes Carlet si è conclusa rapidamente

Lui Prima apparizione assoluta ai WTA 1000 È finita velocemente per il tennista argentino Signore Carlet (100) Chi è caduto 6-3 e 6-3 Di fronte alla Repubblica Ceca bRinda Fruvertova (105) Questo martedì in poi primo round Dall'Open di Miami.

Carly ha una sola vittoria ai massimi livelli, ai WTA 250 del 2022 ad Amburgo. @loordescarle

nonostante battaglia E arrenditi punti di alto livello, Il 24enne, eliminato nella fase di qualificazione, si è scontrato con il promettente 16enne ed ex numero 3 del ranking ITF, in un totale di Quattro doppi falli, 56% dei punti guadagnati con la prima di servizio, Tre break point raggiunti E Sono stati trasferiti sei servizi In 1 ora e 28 minuti Assemblea in tribunale 1.

La vittoria è andata così alla medaglia d'argento dei Giochi Panamericani di Santiago 2023, che ha battuto nelle qualificazioni l'andorrana Victoria Jimenez Kasentseva (364) e la britannica Harriet Dart (92). Per la sua seconda gioia ad altissimo livello dovrà aspettareQuesto dopo la sua vittoria sull'ospite tedesca, Eva Liss, ad Amburgo 2022.

Da parte sua, la sorella di Linda Frovertova (138), 18 anni e campionessa WTA 250 a Chennai, gareggerà contro la britannica. Katie Boltier (30), recentemente incoronato a San Diego.

Il Miami Open può essere seguito in diretta su STAR+ per tutta l'America Latina.