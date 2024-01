La migliore giocatrice italiana Carolina Orsi si unisce alla squadra di pallavolo

Una firma con molta pianificazione

Il marchio spagnolo Bullpedal ha aggiunto un nuovo numero 1 alla sua gamma. La migliore giocatrice italiana Carolina Orsi si unisce ai fantastici giocatori che hanno riposto la loro fiducia nel marchio per un successo continuo.

Con un ranking mondiale al 25° posto nella gara del 2023 e Premier Padel, Carolina è la prima giocatrice di origini italiane a competere nei quarti di finale di un torneo internazionale. Questo è successo a Marbella 2023 e Copenaghen 2023. È stato campione agli Europei di Cracovia del 2023 e campione in Italia dal 2015 ad oggi. Nell'ultima stagione Orsi ha disputato la finale del Fip PLATINUM in Sardegna, e ha disputato 32 giri e 11 volte nel World Pedal Tour. In tutte queste occasioni è riuscito a giocare 8 volte in 16 turni.

Carolina ha scelto la nuova Elite 2024 per disputare questa nuova stagione. Questa racchetta è stata sviluppata con un nuovo stampo a forma di lacrima per sviluppare tutto il potenziale del gioco d'attacco, ma con un bilanciamento medio per controllarne la potenza. Il cuore ha un rinforzo nelle braccia per ottenere una maggiore inerzia nella racchetta. , per migliorare la coppia generata durante il colpo, si dovrebbe ottenere una maggiore stabilità.

Il bulbpedale introduceva delle creste nella parte superiore del cuore, con l'obiettivo di ottenere una posizione concava che potesse assorbire le tensioni che potevano verificarsi ad ogni battito. La nostra ultima tecnologia, Air React Channel, offre leggerezza e aerodinamica extra. Vibradrive funziona su un'impugnatura in elastomero per evitare vibrazioni. Inoltre, il suo strato esterno è realizzato in Xtend Carbon 3K. Ciò rende la nuova ELITE la racchetta tecnologicamente più avanzata della sua gamma.