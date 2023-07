La nuova avventura di Cesé in Italia: “Il mio obiettivo più grande è dimostrare di poterci giocare”

Il giocatore di pallavolo cubano Illama Chess si unirà all’élite del gioco ad alta maglia a livello di club. Dopo essersi scontrato con la massima serie durante il suo tour in Russia, Antilles era alla ricerca di un’opportunità per svilupparsi e crescere in condizioni meno difficili come la Romania, ma ora tornerà alla massima richiesta. Firma un contratto con Bisonte Firenze Serie A italiana

Il regalo non gli è arrivato per caso. Ailama, che proviene da Patabano, è stato impressionante nel campionato rumeno con il Rapid Bucuresti. Sebbene si siano ancorati al quarto posto nella classifica generale, Cuba è stata la capocannoniere del torneo e ha concluso nella migliore squadra con Merelin Nikolova (opposta), Iarina-Luana Axinte (passante), Joanna Kosic (centro), Mira Todorova (centro) e Yelizaveta Samatova-Ruben (ausiliaria).

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di vari club e ha accettato una proposta del Pisan Firenze, squadra italiana di Serie A, con la quale ha firmato per una stagione. Poco dopo aver rotto il nuovo accordo, Cuba ha parlato con l’internazionale Su Cuba A proposito di questo passaggio della sua carriera dopo aver raccolto la tanto attesa medaglia con la nazionale ai Giochi centroamericani e caraibici del 2023 a San Salvador.

“La possibilità di questo accordo è nata dalla mia prestazione individuale quest’anno. L’obiettivo della squadra è finire tra i primi sei in classifica e raggiungere la finale della Challenge Cup.

“Non è un segreto che oggi l’Italia sia ai vertici della pallavolo femminile. Sarà molto impegnativo per me dato che gioco con atleti di livello in ogni partita. Il sistema di gioco sta cambiando, ora è più veloce e il mio obiettivo più grande è dimostrare a me stesso che posso giocare lì”, ha spiegato Cess, aggiungendo che si unirà alla squadra dopo aver completato i suoi doveri con la nazionale.

Sarà una nuova sfida nella carriera di Aylama, che vivrà la sua prima esperienza professionale nel 2018 dopo la Coppa del Mondo in Giappone, la russa Uralochka ha recentemente inserito nella Hall of Fame la leggenda cubana della pallavolo Yumilka Ruiz. Lì, al club del noto allenatore Nikolai Karpol, le Antille hanno vissuto un periodo di grandi contrasti.

A livello collettivo ha vinto una medaglia di bronzo al primo anno e poi è arrivato secondo, ma dal punto di vista personale ha attraversato momenti difficili segnati dal freddo e dal cibo. (Detto in un’intervista alla rivista Playoff Sopportando temperature di 30 gradi sotto zero e mangiando solo marmaglia per quasi un anno), e interruzioni dovute a epidemie, quarantene e mancanza di formazione.

Una combinazione di tutti questi dettagli gli ha impedito di continuare. Inoltre, le ferite l’hanno colpita duramente, in particolare un disturbo alla spalla che l’ha portata a essere operata al Frank Pais Hospital dell’Avana. Dopo un lungo e scomodo periodo di convalescenza a Cuba, è tornato in Russia e ha avuto una ricaduta, per la quale ha trascorso un’altra fase da solo con sedute quotidiane di fisioterapia per rinforzare la zona colpita.

Dopotutto, dopo un’infezione da coronavirus, Ailama è riuscito a tornare in campo e nelle fasi decisive del campionato russo nel 2022 ha brillato con un totale di 115 punti e ha contribuito a vincere la medaglia d’argento.

“È stato indimenticabile. Eravamo sicuri di passare il turno, ma la semifinale era con il Kazan. Volevamo vincere, ma non troppo fiduciosi. Tuttavia, sotto la pioggia, dopo averli eliminati, io e il capitano della squadra sentivamo di essere gli unici a passare, perché tutti dicevano: ‘Non credo che abbiamo battuto il Kazan…!’.

“Eravamo un po’ più stanchi in finale ea volte non c’era riposo nel mezzo. “Ma abbiamo comunque dato una buona finale perché non era 3-0. Il Lokomotiv Kaliningrad ha dovuto lottare per tutte e cinque le partite. È un grande risultato per il nostro club perché è stato un anno di battute d’arresto e infortuni”, ha detto dei playoff, dove ha anche minimizzato gli insulti razzisti ricevuti dall’allenatore del Lokomotiv.

“Non mi ha colpito. Non ci credevo. Tutti aspettavano una mia reazione, nessuno me l’ha detto, ma il club ha già inviato una lettera alla federazione. Il problema non è mio, ma lui… in qualunque contesto sia successo. Non ho niente contro di lui o contro la squadra”, ha puntualizzato Ailama, che poco dopo ha deciso di continuare la sua carriera in Romania.

Questa nuova esperienza, ha detto, gli ha permesso di ricongiungersi alla sua posizione normale e riprendersi dalle vecchie ferite alla spalla. Su Cuba: “La mia permanenza in Romania mi ha aiutato molto in modo che la mia spalla potesse raggiungere la partita più importante dell’anno con la nazionale senza disagio. Ricoprire il ruolo di sostituto mi ha aiutato a migliorare questo organo e sono stato in grado di adempiere alle mie responsabilità in nazionale. Questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso di andare in Romania l’anno scorso.

Durante la campagna, è stato il capocannoniere del campionato cubano e ha coronato quell’eccezionale prestazione individuale con una medaglia di bronzo con la squadra cubana all’evento regionale appena concluso.

San Salvador rimarrà per sempre nei tuoi ricordi più belli. I cubani sono entrati attraverso gli occhi dei colombiani e si sono vendicati nel dibattito per il terzo posto. Il punteggio è stato di 3-0 con punteggi di 25-22, 28-26 e 25-22.

In una partita in cui hanno brillato giocatori come il capitano e passante Gretel Moreno, Illama Cess si è distinta come la migliore carta offensiva della squadra cubana, chiudendo con 21 punti, 17 dei quali in azione offensiva.

“La competizione è stata molto equilibrata. Senza credermi o credere che siamo una squadra inferiore rispetto a chiunque altro, devo dire che la Repubblica Dominicana è una competizione al di sopra del livello centroamericano, ma altre squadre come Porto Rico e Colombia sono molto sicure di discutere della medaglia con noi. C’era più parità in quel modo.

“La sensazione di rivedere Cuba su un palcoscenico centroamericano dopo l’ultima medaglia vinta nel 2014 è stata impagabile per la squadra. In questi tempi difficili, dare questa gioia ai nostri parenti e alla nostra gente è indescrivibile nelle emozioni. Sono molto felice e orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto come squadra e ringrazio Dio per avermi dato l’opportunità di far parte di questo bellissimo risultato “, ha detto.

Prima di concludere, l’atleta di Patabano ha accennato anche alle illusioni create dalla nuova sfida che affronta sul suolo italiano. “La prossima stagione voglio imparare il più possibile dagli allenatori e dai compagni di squadra, acquisire capacità tecnico-tattiche e visione di gioco, giocare regolarmente tra i primi sei e come ho detto prima, rimanere nei primi sei nella classifica del club e da lì andare il più lontano possibile come squadra. Spero di godermi al massimo l’esperienza”, ha concluso.