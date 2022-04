La nuova Volkswagen Tiguan Elegance 2022 in Colombia: un rinnovamento del SUV a sette posti

Svelata ufficialmente la nuova Volkswagen Tiguan Elegance, una delle auto emblematiche del marchio che ritorna con rinnovate finiture di famiglia, insieme ai migliori livelli di comfort, tecnologia e versatilità. Pertanto, Volkswagen completa una gamma di cinque SUV, che si trovano in ordine crescente di segmento e dimensioni come segue: Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan e Teramont. In meno di tre anni, Volkswagen Colombia ha consolidato la sua offensiva come marchio di autocarri ed è rimasta in prima linea nelle esigenze e nella domanda del mercato odierno.

Per dare un po’ di contesto, il record di vendite totali della Tiguan nella sua storia è di 6,4 milioni di unità vendute. Inoltre, il 55% delle vendite globali sono versioni “a ruote lunghe”, il che indica che il maggiore interesse per questi clienti è lo spazio interno. Per approfittarne, arriva nella sua versione a sette posti per tutta la famiglia. Highlights: comfort, tecnologia e versatilità. Le modifiche non sono di poco conto e si concentrano principalmente su questioni di sicurezza e finiture. La sua origine rimane, essendo il Messico il paese che ha prodotto questo modello.

La nuova Tiguan monta un motore TSI da 2,0 litri, 180 CV e 240 Nm di coppia, cambio automatico tiptronic a 8 rapporti con trazione a 4 rapporti e dimensioni di 4.723 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.658 mm di altezza. Il suo passo è lungo 2790 mm. Per quanto riguarda la capacità del bagagliaio, è di 700 litri, con la possibilità di aumentarla a 1755 litri. Il bagagliaio è dotato di un portello elettrico “easy open, easy close” e una funzione “kick” per una maggiore comodità e facilità.

“La Tiguan è il modello preferito nel mercato mondiale ed è replicata in Colombia. È un autocarro con una lunga storia ed è ora in restauro in una versione che soddisfa i gusti e le esigenze dei clienti esistenti, soprattutto con un approccio familiare. Noi di Volkswagen riconosciamo e apprezziamo la nostra storia nelle auto iconiche e classiche, ma con la Tiguan dimostriamo un fermo interesse nell’offrire un portafoglio in cui la diversità dei camion è evidente e ciascuno dei nostri cinque camion soddisfa la loro nicchia poiché il denominatore comune è una preferenza per i SUV .‘”, ha affermato Sergio Ramirez, Direttore del marchio Volkswagen in Colombia.

l’esterno

La nuova Tiguan presenta un design del frontale esterno completamente ridisegnato, che aumenta le sue dimensioni di 27 mm per creare più spazio. Un cambiamento importante è l’inclusione dei fari con un LED Matrix IQ light che si collega a una linea di luce nella parte anteriore, così come il LED, che raggiunge il punto centrale con il nuovo emblema del logo Volkswagen 2D. Questa sottile firma è la stessa della sorella minore Taos, conferendogli una finitura unica. Questi fari sono dotati della funzione di assistenza alla luce per una guida più sicura, soprattutto di notte. Questa tecnologia supporta la sicurezza, perché se l’auto percorre meno di 30 km, la spia principale si accende e se si supera questa velocità si attivano due fari. Inoltre dispone di una telecamera posizionata nel panorama, e vengono rilevati i semafori riflettenti che regolano l’illuminazione per non abbagliare se il guidatore arriva nella direzione opposta. Per quanto riguarda le luci posteriori, hanno un design tridimensionale. Cerchi bicolore da 19 pollici.

dentro

Gli interni presentano un design completamente rinnovato con tappezzeria bicolore. Ora il controllo della climatizzazione a tre zone Climatronic è regolato al tocco, tralasciando le tradizionali manopole. Inoltre, il sistema automatico Climatronic di Volkswagen regola la temperatura interna in modo indipendente per il guidatore, il copilota e la seconda fila di sedili, regolando automaticamente l’intensità della ventola.

I sedili hanno un sistema di climatizzazione, riscaldato e ventilato per i passeggeri anteriori. Inoltre questi dispositivi dispongono di comandi elettrici e 3 memorie per configurare e memorizzare la migliore posizione di guida. Un’altra struttura che porta oggi la connessione è il caricabatterie wireless per qualsiasi tipo di smartphone compatibile con questa tecnologia.

Tiguan Elegance dispone di un terzo posto in modo che un totale di sette passeggeri possano viaggiare con il massimo comfort. Inoltre, dispone di un pacchetto luci di 30 colori per personalizzare l’ambiente interno dell’auto. Infine, ha il sistema di accesso senza chiave e il sistema operativo senza chiave.

Tecnica

Questa nuova versione di Tiguan contiene Virtual Cockpit e AppConnect per Android e IOS. Lo schermo da 8 pollici con AppConnect, combinato con il cruscotto digitale “Virtual Cockpit”, crea due grandi isole digitali in-car con due schermi collegati che forniscono connettività e intrattenimento durante tutti i tuoi viaggi. Per quanto riguarda il display centrale, ha un’area del sistema di visione a 360 gradi per vedere l’intero ambiente intorno all’auto e, allo stesso modo, ha un assistente al parcheggio, quindi il camion fa le sue manovre da solo, dove il conducente è responsabile solo dell’accelerazione o frenare. Il display di guida attivo arriva con una vista panoramica di informazioni importanti.

protezione

La nuova Tiguan Elegance è dotata di 6 airbag e Light Assist, i fari a LED IQ hanno il sistema di illuminazione dinamica (AFS) e la luce di svolta dinamica per migliorare la visibilità sulla strada. Dispone di un sistema di controllo elettronico della stabilità, che evita che la vettura diventi instabile in curva, sui cambi di superficie o durante le manovre evasive del guidatore. Allo stesso modo, ha un sistema di controllo della trazione (ASR) che impedisce la perdita di aderenza delle ruote su qualsiasi superficie; Sistema di sicurezza con blocco ISOFIX e freni multi-collisione con frenata automatica dopo aver ricevuto colpi dalla gamma.

Disponibilità

La nuova Tiguan è disponibile solo nella versione “Elegance” (precedentemente chiamata Highline) e sarà disponibile in Platinum Grey, Pyrite Silver, Pure White e Atlantic Blue. il suo prezzo 170,99 milioni di dollari.