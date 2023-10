La posta in gioco è tutta in questa pausa

ERitorna il calcio a squadre. E lo fa mentre il conto alla rovescia verso i prossimi grandi tornei internazionali è già iniziato. Nel Vecchio Continente, nell’ottobre di quest’anno, non poche squadre attendono con ansia di aggiudicarsi un biglietto per la prossima Coppa dei Campioni:Germania 2024. Alcuni sono vicini, altri devono “sistemare” una situazione complicata… e altri, intanto, pensano già ai playoff come unica via per riuscirci. Nel sorteggio finale per l’Euro.

Questa settimana si disputeranno le due giornate di qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni. Sette e otto… con fantastici giochi come Paesi Bassi – Francia O il Italia – Inghilterrameriterebbe le fasi finali di alcuni tornei per Nazionali.

Ad un passo dalla Germania

Il primo paese a qualificarsi per il torneo Euro 2024 (Fuori dalla Germania, paese ospitante) Può anche essere Scozia. Ma per questo non è necessario che perdano in Spagna… o che la Norvegia non debba battere Cipro. Gli inglesi hanno ricevuto finora un punteggio perfetto (15/15) e stanno vivendo un momento di assoluto splendore.

I giocatori scozzesi festeggiano il gol contro la Spagna.

Anche la Francia è a portata di mano. Segnare in Olanda e perdere in Grecia in Irlanda apre la strada a Berlino. E anche nell’Europa centrale Belgio e Austria sono ad un passo dalla classifica sportiva: Una vittoria vince con uno dei due. Il problema, ovviamente, è che si affronteranno in un duello diretto nelle prime partite in questa data stabilita dalla FIFA.

Infine c’è il Portogallo. La squadra guidata da Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo si qualificherà se batte la Slovacchia… o se pareggia e il Lussemburgo perde. Qualcosa è, a priori, a portata di mano.

“Aggiustare” il percorso verso l’euro

Ma mentre ci sono squadre che potrebbero essere felici di fare i compiti, altre no. La Norvegia, per esempio. La squadra di Odegaard o Haaland puntava ad essere una delle sorprese del momento… e ci sta “centrando”. Hanno sette punti e hanno bisogno di un miracolo (perché la Spagna fallisca) per essere tra le prime due squadre del girone.

Haaland si lamenta della partita con la Norvegia.

Anche l’Olanda potrebbe rendere le cose difficili se perdesse contro la Francia. Grecia in movimento. L’Italia ha gli stessi problemi. Martedì gli Azzurrini affronteranno l’Inghilterra allo stadio di Wembley, mentre l’Azzurra, salvo sorprese, affronterà in duello diretto Ucraina e Macedonia del Nord durante le vacanze di novembre.

La Polonia, dal canto suo, è già nel caos. Il Paese di Robert Lewandowski non fa affidamento su se stesso dopo aver aggiunto solo sei punti su 15 possibili. In questo tempo sono destinati a battere Isole Faroe e Moldavia… per poi vincere lo scontro diretto nell’ultima sfida contro la Repubblica Ceca.

La Svezia, ora senza Ibrahimovic, è quasi senza passaggio diretto. Hanno bisogno di un miracolo per battere il Belgio o l’Austria. I paesi nordici hanno raccolto solo sei punti su 15 possibili nella deludente fase a gironi.

Lewandowski in una partita con la Polonia.

Playoff come “wild card”

Fortunatamente per molti, c’è un playoff. Il sorteggio avrà luogo il 23 novembre e le qualificazioni inizieranno il 21 marzo. Saranno 12 i partecipanti… ma solo tre arriveranno a Germania 2024. Tre percorsi diversi con due semifinali e una finale. Trova uno dei tre posti disponibili.

Sono 12 le squadre che si sono già assicurate un posto in questa seconda chance grazie alle prestazioni ottenute nell’ultima edizione della Nations League. È il caso di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Grecia, Israele, Italia, Kazakistan, Paesi Bassi, Scozia, Serbia, Spagna e Turchia.

Tutti questi avranno una “vita extra” se non occuperanno uno dei primi due posti del proprio girone. Se lo fanno, Il loro posto viene “rilasciato” e passano alla successiva squadra non testa di serie nella classifica della Nations League.