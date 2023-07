Quando presentano Lionel Messi all’Inter Miami?

L’offerta di Lionel Messi con MLS Inter Miami ha una storia e un posto.

Firmato da Lionel Messi Inter Miami CF della Major League Soccer affiliato stato unito È diventato il più significativo e importante nella storia del calcio nella US Association. Dopo un anno con il Paris Saint-Germain in Francia e la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar con l’Argentina, nessuno si aspettava che l’argentino passasse a una delle franchigie di espansione della MLS, ma le condizioni erano mature per questo.

Quando viene presentato Messi alla Fiera Internazionale di Miami?

Una volta definiti gli ultimi dettagli, il fuoriclasse argentino si recherà negli Stati Uniti per firmare il suo contratto, che lo legherà alla squadra di Miami per almeno due anni, con la possibilità di prolungarlo fino al 2026.

Dopo aver firmato la sua firma, Messi si sistemerà nella sua nuova casa piede prima dei seguenti media domenica 16 luglio In 20:00. (Eastern Time) in un evento chiamato “The Unveil” a Stadio DRV PNK, dove dovrebbe anche essere visualizzato Sergio Busquet.

Il miglior giocatore del mondo farà il suo debutto con l’Inter Miami prossima 21 luglio Come la gente del posto vs croce blu A Messico nel torneo Coppa di Lega.