I New York Yankees trasferiscono Nestor Curtis nell’elenco dei disabili da 60 giorni

New York (AP) – Cubano Nestor Cortes non tornerà con New York Yankees Almeno fino ad agosto.

Venerdì il mancino di 28 anni è entrato nell’elenco dei disabili da 60 giorni. La selezione All-Star Game 2022 sarà disattivata a causa di un’infiammazione della cuffia dei rotatori e sarà idonea per l’attivazione il 4 agosto.

L’ultima partita lanciata di Curtis è stata il 30 maggio, ed è 5-2 con un inizio di 5.16-11. Dovrebbe giocare contro i no-hitters domenica, e poi allo Yankees Sports Complex di Tampa il 13 luglio.

Il cubano Nestor Cortes venerdì è entrato nell’elenco dei disabili per un periodo di 60 giorni. Sarah Steer/Getty Images

New York ha rivitalizzato la sinistra Carlo Rodone Dall’elenco dei disabili di 60 giorni prima del gioco per aprire la serie vs Chicago Cubs Questo venerdì. Rodon ha debuttato con gli Yankees. Dopo aver firmato per $ 162 milioni in sei anni, Rodon è stato messo da parte dall’allenamento primaverile a causa di un avambraccio sinistro teso e mal di schiena.

New York ha inserito il giocatore di utilità nell’elenco dei disabili da 10 giorni Jake Power, a causa di una contusione al polpaccio sinistro, rientrando a giovedì. La dominicana Francie Cordero è stata nuovamente convocata da Scranton/Wilkes-Barre, la loro affiliata Triple A.