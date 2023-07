Storico: Tsurenko e Bogdan hanno giocato il tie-break del Grande Slam femminile più lungo

Quando pensavi che il tennis avesse già scritto tutto nella sua storia, Lesya Tsurenko (60° posto nella classifica WTA) e Anna Bogdan (57° posto) Vieni da me Wimbledon Per riscrivere i libri sacri dello sport. e questo è Entrambe sono state campionesse nel tie-break più lungo della storia nel ramo femminile in una partita del Grande Slam.

Hanno dovuto contestare 38 punti! Lascia vincere l'ucraino e vai agli ottavi di finale a Wimbledon.

Nel duello per il secondo round di Grande Slam Che ha avuto luogo sul campo 14 di All England Lawn Tennis e Croquet Club, L’ucraino e il rumeno erano membri di un gruppo apparentemente eterno. 38 punti dovevano essere giocati nel set decisivo affinché Tsurenko vincesse 4-6, 6-3, 7-6 (20-18).

come leggi, 20-18 nel tiebreak del terzo set. Anche se la definizione è iniziata con un 5-1 a favore del nativo di Volodýmyrets, un po’ di rilassamento ha portato il suo avversario a pareggiare il punteggio per andare testa a testa fino alla fine. C’erano 11 match point (6 per Tsurenko e 5 per Bogdan) che dovevano essere giocati affinché l’ucraino potesse finalmente regolare il punteggio finale e vincere il tie-break più lungo in una partita importante.

L’ucraina ha così conquistato una vittoria e un pass per gli ottavi di finale di Wimbledon, dove attende la vincitrice che uscirà dal duello tra Jessica Pegula (4°) ed Elisabetta Cocciarito (43°).