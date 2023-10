Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard faranno il loro debutto insieme contro i Lakers

Jamal Collier | espLettura: 3 minuti.

La signora è “entusiasta” di recitare al fianco di Giannis Damian Lillard è “emozionato e grato” di suonare al fianco di Giannis Antetokounmpo a Milwaukee.

L’allenatore dei Bucks Adrian Griffin ha annunciato mercoledì che Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard giocheranno domenica sera contro i Lakers alla Crypto.com Arena.

Tanto Giannis Antetokounmpo Come Damiano Lillard Ha saltato le prime due partite del pre-campionato, ma sarà pronto per una partita stellata contro la coppia di stelle Lakers Che ho formato Antonio Davis E LeBron James.

“Vogliamo vederli in un gioco competitivo dal vivo”, ha detto Griffin mercoledì su NBA Today. “È un momento emozionante per noi, ma è un processo e lo stiamo affrontando passo dopo passo.”

Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, prima di una partita di preseason contro i Bulls al Fiserv Forum Center di Milwaukee. Foto: Getty

I soldi sono arrivati Damane Lillard In uno scambio di successo proveniente da Blazer da trail Portland Manca una settimana al ritiro, ma hanno messo in azione le loro stelle durante la stagione dei lanci.

Kris Middleton, che la scorsa stagione è stato limitato a 33 partite a causa di infortuni ma ha firmato un nuovo contratto triennale durante la offseason, non ha ancora giocato durante il pre-campionato e non ha partecipato pienamente all’allenamento. Griffin non ha fornito chiarimenti sulle condizioni di Middleton nella partita di domenica.

Anche se non sono ancora apparsi nei giochi, Giannis Antetokounmpodue volte MVP e Damiano Lillard, nove volte giocatore All-NBA, si sono allenati insieme. È la prima volta nella loro carriera che giocheranno al fianco di un’altra stella, ed è un duo entusiasmante per Milwaukee, anche se Griffin si aspetta che ci sarà una curva di apprendimento.

“Le nostre pratiche sono molto competitive, quindi abbiamo avuto l’opportunità di abbinarle”, ha affermato Griffin. “Non hanno deluso. Più riusciamo a farli suonare insieme, meglio è.”