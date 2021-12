La scena dei playoff della NFL, all’inizio della settimana 16

I Giants usarono la loro vittoria sui Niners per migliorare la loro posizione nella AFC, mentre San Francisco consegnò un biglietto per il post-season a Dallas.

La prima partita di Sedicesima settimana, la penultima, della regular season, e nonostante fosse una partita con due squadre nel tabellone provvisorio post-season – una per conferenza – la testa di serie non è cambiata molto con il punteggio.

il Titani del Tennessee (10-5) battuto in casa San Francisco 49ers (8-7) per aprire la giornata di giovedì sera, approfittando di un brillante secondo tempo. Ciò significa che è tempo di tornare a vedere come sono disposti i quadri di ogni conferenza, provvisoriamente, con 15 riunioni al giorno.

Il Tennessee è salito di un punto con una vittoria casalinga su San Francisco all’inizio della settimana 16. ESPN.com

Conferenza americana

con vittoria finita Niners, il titani Diventa la seconda squadra di americana Per le vittorie a doppia cifra, dopo Kansas City Chiefs (10-4).

POS. un team Registrati 1. * teste 10-4 2. titani 10-5 3. patrioti 9-5 4. bengalesi 8-6 5. pony 8-6 6. caricabatterie 8-6 7. Fatture 8-6 Il resto è nel Wild Card Tour

La vittoria ha temporaneamente sollevato loro un posto nella semina Confederazione calcistica asiatica, sopra il Patrioti del New England versi (9-5), che a loro volta scendono al terzo posto. Il resto della conferenza è rimasto invariato.

Con il cambio di posizione tra titani S espatriatiduelli Wild Card Tour AFC Saranno organizzati come segue, per ora:

il banconote di bufalo (8-6) visiterà titani, in una ripetizione di una partita della sesta settimana che ha vinto Tennessee, con un rapporto di 34-31. Caricatori di Los Angeles (8-6) Faranno le valigie per il viaggio Foxboro, dove sarà misurato contro espatriati, prima di chi ha rinunciato all’ottava settimana per 27-24. il Indianapolis Colts (8-6) visiterà Cincinnati Bengals (8-6), nell’unico incontro senza precedenti del primo turno della postseason in americana.

Nel frattempo, il teste Aspetterò i risultati tour jolly, per scoprire un concorrente Dipartimento di Ronda.

Conferenza Nazionale

Intanto il crollo dei Niners non cambia il quadro in NFC.

POS. un team Registrati 1. * imballatori 11-3 2. cowboy 10-4 3. pirata 10-4 4. nozioni di base 10-4 5. arieti 10-4 6. 49ers 8-7 7. vichinghi 7-7 Il resto è nel Wild Card Tour

il Imballatori di Green Bay (11-3) con il miglior punteggio in campionato e il primo posto nella classifica di conference.

il Cowboy a Dallas (10-4) Hanno preso il secondo posto come leader NFC Est, seguito da Bucanieri di Tampa Bay (10-4) in Gioca a NFC, S Cardinali dell’Arizona (10-4) in ovestTutto della stessa marca.

Il cambiamento più importante è inciampare Niners in un Nashville, era che era atleticamente idoneo per Dallas per unirsi alla post-season Baia Verde Le uniche due squadre in tutto NFL Un biglietto garantito per i playoff.

Migliore carta jolly Alla conferenza, in questo momento, saranno Arieti di Los Angeles (10-4), che rimane temporaneamente al di sotto Arizona standard di rottura. In questo stesso settore, 49ers Ha mantenuto la sua seconda wild card anche se è rimasto bloccato Nashville, ma il suo segno ora è (8-7), alla portata di molte altre squadre che inseguono Nazionale.

L’ultimo biglietto che questo aspetto delle grandi offerte è attualmente nelle mie mani Vichinghi del Minnesota (7-7).

Secondo questa disposizione, le partite tour jolly Sul Nazionale Sarà il seguente: vichinghi viaggerò a Dallase Niners Visiterò libro, e il arieti Si incontrerà per la terza volta carte, dopo aver diviso le vittorie nella stagione regolare. Le altre due partite si giocheranno per la prima volta in questa stagione.

Baia Verde Aspetterò di vedere come i vincitori tour jolly per me Dipartimento di Ronda, per scoprire chi li visiterà in Campo Lambo.

eliminare

un team marcatore Rimozione orso 4-10 S15 Giaguaro 2-12 S14 Aerei 3-11 S14 Nero 2-11-1 S14 Texas 3-11 S13

Rimaniamo con cinque squadre eliminate dalla competizione post-season, come abbiamo concluso il giorno prima.

Queste cinque squadre sono Chicago Bears (4-10) e Leoni di Detroit (2-11-1) in NFC, S Houston, Texas (3-11), Jacksonville Jaguars (2-12) e Jet di New York Sul Confederazione calcistica asiatica (3-11).

Ovviamente, l’elenco delle squadre che stanno già considerando cosa riserva il 2022, che avrà un calendario gratuito per gran parte di gennaio e inizio febbraio, potrebbe crescere esponenzialmente nella settimana 16.

Quando è possibile parlare di un posto al vertice, è nell’ordine delle prossime bozze di selezioni, dove scherzi Tengono il corridoio interno tra cui scegliere con la loro prima trasformazione globale per il secondo anno consecutivo.