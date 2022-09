La Spagna perde 80 miliardi e 5mila posti di lavoro: Intel sceglie l’Italia

Alcuni mesi fa, ciò che abbiamo definito ridicolo del governo spagnolo di Pedro Sánchez, ora è consumato da più dati su ciò che la Spagna perderà in investimenti e lavori correlati, perché Intel non è riuscita a convincere Intel che il nostro paese è una scelta garantita . Il tuo nuovo FAB e complesso tecnologico. A seguito delle elezioni legislative di ieri sera in Italia, gli accordi stanno per diventare ufficiali e ci sono maggiori informazioni in merito. Quanto perderà la Spagna quando Intel trasferirà FAB in Italia?

Mario Draghi ha siglato l’accordo con Intel prima di lasciare la presidenza contro il diritto di Meloni di spazzare via Congresso e Senato ieri sera, moltiplicando per 5 i dati elettorali ottenuti 4 anni fa. Indipendentemente da chi governi l’Italia, Intel si è mossa rapidamente ed è chiaro che il precedente presidente Draghi ha sul tavolo un piano più ambizioso di quello spagnolo.

Intel, la sua FAB e l’Italia: da fornire 12.000 milioni a una perdita di 80.000 in un decennio

Assurdo potrebbe essere una parola chiave qui. La Spagna, come abbiamo visto diversi mesi fa, ha pagato più degli italiani per l’acquisizione dei servizi di Intel nella nostra regione e per la società americana per costruire un complesso ad alte prestazioni per la produzione di chip. Ma in Intel non sono stupidi. Il 12.000 milioni sono arrivati ​​dall’EuropaMirato a mitigare i problemi del Covid-19 e le infrastrutture del nostro Paese sono dietro quelle dell’Italia, quindi il governo Sánchez non può che fare promesse, che possono essere vuote quando i dati macroeconomici non sono proprio favorevoli per il nostro Paese.

Pertanto, Intel ha scelto saggiamente l’Italia, dove il suo centro di ricerca e sviluppo ha un peso maggiore a causa della vicinanza e della vicinanza. L’investimento iniziale della società sarà 4,5 miliardi di euroCreare 1.500 posti di lavoro direttiVerranno creati anche lì 3.500 post e link E oltre a fornitori e partner, le aziende vedranno come la loro domanda aumenterà in modo esponenziale e avranno bisogno di assumere personale qualificato per fornirla.

Il nuovo FAB sarà disponibile tra il 2025 e il 2027

Questa sarà la data approssimativa in cui tutto funzionerà correttamente e Intel si aspetta, ecco perché c’è un intervallo di due anni tra loro. Non si tratta solo di costruire il FAB, ma di costruire l’intero ecosistema, il che richiede davvero tempo. L’investimento di Intel si ripagherà in un decennio 10 anni Non inferiore all’importo 80 miliardi di euro In tutta Europa, di cui Germania e Italia senza dubbio faranno la parte del leone della torta, è quasi tutto.

La situazione geografica lo conferma in quanto l’enclave FAB e le sue sedi hanno molti pubblici ministeri e forse un eletto, che dovrebbe essere reso pubblico quando il nuovo presidente dell’Italia salirà al potere.

Sembra essere selettivo ViziosoPer la sua “vicinanza” alla Germania, soprattutto alla città Magdeburgo (Due nuovi FAB, collegamento ferroviario a lunga distanza) Intel vuole ridurre i tempi ed essere in grado di bilanciare il carico di lavoro su tutti i suoi FAB. A quanto pare, il 50% dell’investimento di Intel sarà finanziato dal governo, come se non bastasse, stanno negoziando. STMicroelectronics, MEMC Electronic Materials, Tower Semiconductor (ora di proprietà di Intel) e superiori, con DSMC.

Ciò significa che l’Italia avrà la più grande infrastruttura in Europa per la produzione di chip se uno degli accordi legati a Intel fallisce. Nel frattempo, in Spagna, il governo si è scontrato con i taiwanesi, nonostante il controllo della porta del Mediterraneo dagli Stati Uniti. Basso rischio di blackout nell’UE.

Possiamo già parlare di fallimento o derisione? I grandi produttori lasciano più soldi sul tavolo, anche se i nostri no Non gli piace Per il motivo di cui abbiamo già parlato: Infrastrutture nulle di imprese connesse Per l’industria dei semiconduttori. Sembra che il governo Sánchez non abbia ancora scoperto che chi controlla la fornitura di chip controlla il mondo.

Nel frattempo, Intel in Italia avrà un nuovo FAB, un centro di ricerca e sviluppo e un’industria per i suoi bisogni e desideri.