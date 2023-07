L’Amazon Kindle è già in vendita e inizia il Prime Day

Pochi giorni prima del grande appuntamento per lo shopping, Amazon ha offerto alcune offerte di prim’ordine.

Non c’è dubbio che quando si tratta di acquistare un lettore di ebook, i Kindle di Amazon sono decisamente i migliori sul mercato, soprattutto perché di solito sono i più economici quando sono in vendita, diciamo in questo momento, alle porte dell’Amazon Prime Day 2023 .

Come di solito, Anche se le offerte iniziano ufficialmente l’11 luglio, puoi effettivamente ottenere il tuo Kindle con uno sconto, tutti quelli che sono ancora in catalogo. chi solo 89,99 euro È possibile ottenere il modello standard, che include uno schermo retroilluminato per la lettura notturna.

Anche gli altri, Paperwhite, Oasis (2019) o il più nuovo di tutti, Kindle Scribe, sono in calo di circa il 20%:

Lettori di e-book potenti ed economici con una presa

Una delle caratteristiche che fanno dei Kindle gli ebook reader più venduti è che sono solitamente molto resistenti sotto tutti gli aspetti, visto che molti sono già impermeabili, ma hanno anche una vita utile abbastanza lunga, molto più lunga rispetto ad esempio ad un portatile o ad un laptop.

Dato che lo schermo è e-ink, avrai settimane di autonomia della batteria, anche usando la luce, anche se ovviamente tutto dipende da quante ore di lettura al giorno hai.

Per contestualizzare le cose, tra i migliori lettori di e-book i concorrenti superano quasi sempre i 100 euro in più o in meno, anche se hanno il vantaggio di accettare il formato EPUB, cosa che i Kindle non fanno, visto che sono legati a il negozio di libri elettronici. Amazzonia.

La buona notizia è che ci sono programmi come calibro Ti consente di convertire i tuoi documenti nel formato compatibile con Amazon, MOBI.

Le migliori offerte sui dispositivi Amazon, meglio acquistarle ora

Come accennato, il Prime Day si celebra però l’undicesimo e il dodicesimo Gli spettacoli disponibili su Kindle, Amazon Echo o Fire TV Stick sono i secondiNon ci saranno riduzioni di prezzo in futuro.

Ecco perché, se sei convinto di quanto costano ora, ti conviene acquistarli ora, prima che i tempi di consegna siano troppo lunghi a causa dell’elevata domanda o – cosa improbabile, francamente – che lo stock disponibile si esaurisca.

Per tutti gli ordini superiori a 29€ la spedizione è completamente gratuita.