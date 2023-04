Laura Dern e sua madre, Diane Ladd, condividono storie commoventi in una “sfida creativa”

Madre e figlia mostrano il loro lato più intimo in questo nuovo libro

Quando all’attrice Diana Ladd Le è stata diagnosticata una malattia potenzialmente letale e le sono stati concessi sei mesi di vita, la sua unica figlia, anche lei attrice, Laura DernHa deciso di aiutare Ladd a ritrovare la sua capacità polmonare portando a spasso il medico prescritto.

Ispirata dall’idea di trasformare questo difficile compito quotidiano in una “sfida creativa” per la madre narratrice, Dern ha deciso di registrare le loro conversazioni e ha incoraggiato Ladd a condividere aneddoti personali su tutto, da una vita di svago a dettagli intimi della famiglia. ricette. Queste conversazioni costituiscono la base Tesoro, piccola, mia: una madre e una figlia discutono di vita, morte e amore (e budino alla banana).

Anche se a Ladd è stata diagnosticata erroneamente e alla fine ha superato la malattia che i medici pensavano l’avrebbe uccisa, lei e Dern dicono che l’onestà che hanno sviluppato in quelle passeggiate ha reso la loro relazione più forte che mai.

Copertina del libro “My Love, My Love”, che contiene conversazioni intime tra madre e figlia, le due famose attrici.

È molto appropriato che questo libro sia diffuso in tutto il mondo festa della mammaE negli Stati Uniti. Tesoro, piccola, mia È soprattutto una serie di commoventi conversazioni personali tra la figlia e la madre malata. Anche i cuori più duri possono versare una o due lacrime grazie al modo in cui questo libro costringe il lettore a riflettere sul loro rapporto con la madre. Ma contiene anche alcuni pettegolezzi di Hollywood, anche se nel modo sano che ci si potrebbe aspettare da qualcuno che abbia familiarità con la personalità del sud di Dern.

In qualità di artisti esperti, sia Ladd che Dern comprendono l’ossessione del pubblico di scoprire la vita delle celebrità, un’ossessione che questo libro mira a soddisfare. E mentre le storie intime possono sembrare uno sguardo tenue nella vita di queste due donne, è difficile da raccontare, data la consapevolezza che le loro conversazioni saranno rese pubbliche e quanto sia vulnerabile la verità.

In un’intervista al New York Times, le attrici hanno sottolineato quanto siano importanti l’una per l’altra. Laura Dern ha commentato: “La cosa grandiosa delle infinite sfide di crescere come madre single è che quando mi hai portato sul set con te, ho visto in prima persona cosa significa veramente essere un’attrice”.

Da parte sua, Diane Ladd ha ricordato frammenti dello stesso periodo: “Quando stavo facendo per il trio texano dentro Centro Kennedy Da Washington, D.C., nel 1976, avevi 8 anni e ti sedevi con me durante le prove. Ad un certo punto, il regista della commedia dice: “Diane, non sei andata avanti da lì”. Ho detto: “So dov’è andato”, e ho detto: “No, mamma, ha ragione”. Sono stato davvero attento. Non volevo che iniziassi a recitare. È un duro lavoro per chiunque, ma come donna vieni davvero giudicata e per qualcosa di più del semplice lavoro. Le ho detto: “Laura, diventa un avvocato. A nessuno importa se il tuo culo è troppo grosso quando sei un avvocato”.

Sui momenti più difficili, Diane ricorda: “Anni dopo, sono finita in ospedale e abbiamo iniziato a camminare per rafforzare i miei polmoni. Mi ha fatto camminare e parlare, ed è stato allora che abbiamo incrociato il nostro intuito ed espresso tutto. Se qualcuno legge il nostro libro [”Honey, Baby, Mine”, una nueva recopilación de conversaciones entre Ladd y Dern] E fa lo stesso – parla davvero con qualcuno che ama – la sua scrittura non sarà vana. Oltre a questo, tutto quello che posso offrire è una riflessione sulla vita stessa. L’arte non è altro che uno specchio, per questo andiamo a vedere i film: per vedere chi siamo”.

