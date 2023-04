Sylvester Dangond sarà al Vallenato Festival, ma aprirà il suo nuovo ristorante

Silvestre Dangond ha annunciato una pausa a tempo indeterminato dagli spettacoli dal vivo per concentrarsi sulla sua famiglia e sui suoi affari personali (Canal RCN)

Cantante Vallenato Silvestro Dangondche ha annunciato la sua decisione di prendersi una pausa dagli spettacoli dal vivo nel febbraio 2023, ha fatto nuovamente notizia nelle ultime settimane dopo che le voci lo avevano inizialmente messo all’oscuro. Festa del Vallenato de Valledupar come uno degli artisti da presentare.

Dopo aver smentito le informazioni citate dal Vallenato Festival e dallo stesso team dell’artista, Sylvester è ricomparso alla cronaca dopo aver svelato i lavori commerciali a cui aveva partecipato negli ultimi mesi, tra i quali spiccano Rubinoun ristorante che sta per aprire nel Centro Commerciale Unicentro di Valledupar e infatti aprirà i battenti nell’ambito del Vallenato FestivalCome si prevede che ci sarà un grande afflusso di turisti.

Attualmente tradotto Sposami E Non fa più male Non ha menzionato questa nuova avventura sui suoi social network, sebbene i lavori di costruzione siano stati eseguiti dal 2022. Tuttavia, Nei mesi scorsi sono stati visti cartelloni pubblicitari nel luogo in cui sorgerà il ristorante con il suo nome come avallo, e prevedeva addirittura che ci sarebbe stata una “cucina distintiva”, che ha generato forti aspettative nella capitale di Cesare, così come tra Silvestristi Da conoscere lo stabilimento, perché al momento non si sa su che tipo di cibo punteranno.

“El Rubí”, il ristorante di Silvestre Dangond a Valledupar, aprirà le sue porte durante il Vallenato Festival (ElVallenato)

Come uno dei principali esponenti della musica vallenato negli ultimi due decenni, Silvestre Dangond è diventato uno dei più pagati in Colombia grazie alle sue esibizioni dal vivo.

Secondo i dati della rivista essere vistoE Il cantante è arrivato a raccogliere tra i 150 ei 180 milioni di pesos a spettacolo, al suo meglio. A questo bisogna aggiungere le sue incursioni in televisione, prima come presentatore su Caracol Televisión, Un minuto per vincerepoi come parte della giuria in ad un altro livelloe più recentemente come attore protagonista nella telenovela RCN, Leandro Diaz.

Ciò ha permesso a Urumiteño di diversificare i suoi guadagni, il che ha portato ad altre avventure come imprenditore. Inoltre RubinoNel settembre 2022 si apprende che si è avventurato nell’industria dei liquori con l’avvocato Abelardo de la Esprilla meditare Difendereun marchio di rum che, nelle parole dei suoi creatori, “è una bevanda che, sin dal suo inizio, riunisce il meglio dell’Europa e dei Caraibi”.

Altre due attività di Silvestre si trovano a Miami, negli Stati Uniti, dove attualmente risiede il cantante. Da un lato c’è il piano bar lo spiritualea cui si unirono de la Esprilla e un cantante di salsa portoricano come partner Gilberto Santa Rosa. In compenso sta vendendo Prendi la chiaveChe si concentrano sulla vendita di auto usate. La fascia di prezzo delle sue auto oscilla tra $ 10.000 e $ 100.000, e ai suoi tempi ha assicurato che sarebbe stato visto lì spesso, poiché il suo interesse era attualmente concentrato sul suo lavoro.

Sebbene attualmente risieda nel paese settentrionale, poche settimane fa ha appreso che nella sua città natale di Orometa, nella provincia di La Guajira, si stava costruendo una villa in stile coloniale. Secondo quanto accadde a proposito di questo edificio, Silvestre lo costruì davanti alla piazza del paese, vicino alla casa dove abitava suo zio Fabian Corrales.