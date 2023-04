L’azienda possiede il 37% di Pirelli, studia l’Italia, riducendo l’influenza della cinese Sinochem.

ARCHIVIO – Il logo Pirelli F1 durante il Gran Premio del Belgio di Formula 1, 12° round del FIA Formula One World Championship 2021 dal 27 al 29 agosto 2021 al Circuit de Spa-Francorchamps, in Belgio, a Stavelot vicino a Liegi – IPPD – Florent Gutten / DPBI Media / AFP7 / Europa Press

L’agenzia di stampa ha riferito che il governo italiano sta esplorando modi per ridurre l’influenza di Pirelli sulla cinese Sinochem, uno dei principali azionisti della società di pneumatici che detiene una quota del 37% attraverso Marco Polo International Italy SRL. Vicino alle conversazioni.

In tal senso, una delle opzioni considerate è quella di limitare lo scambio di informazioni su tecnologie sensibili e strategiche con qualsiasi membro del consiglio nominato da Sinochem, mentre un’altra possibilità è quella di limitare i diritti di voto della società cinese, sebbene nessuna azione sia stata intrapresa preso. Ancora preso e le trattative sono ancora in corso.

‘Bloomberg’ solleva la prospettiva che l’Italia riduca l’influenza di Sinochem in Pirelli in mezzo a una “situazione difficile” che l’Europa deve affrontare quando fa affari con la Cina a causa della situazione nelle relazioni del paese asiatico con gli Stati Uniti.

Tuttavia, le opzioni nella tabella non modificheranno l’azionariato di Pirelli né costringeranno Sinochem a vendere in tutto o in parte la sua partecipazione nella società italiana e ridurranno solo la sua capacità di influenzare il business della società.

In questo contesto, l’Italia ha una legge chiamata ‘Golden Power’, che consente all’esecutivo di rescindere o modificare i contratti tra aziende private operanti in settori strategici.

Pirelli ha registrato un utile netto di 435,9 milioni di euro nel 2022, in aumento del 35,5% rispetto all’anno precedente, mentre i suoi ricavi sono aumentati del 24,1% su base annua a 6.615 milioni di euro.