L'azienda spagnola fallisce nella trasformazione digitale: diminuisce l'uso dell'intelligenza artificiale e dei social network | Economia

Le aziende spagnole stanno peggio dal punto di vista digitale rispetto ai loro vicini europei. Secondo i dati Eurostat raccolti nello studio, il 72% delle aziende ha un profilo digitale basso o molto basso, una percentuale molto più elevata rispetto alle aziende portoghesi (65%), tedesche (62%) e svedesi (41%). Digitalizzazione dell'azienda spagnola, preparato da UGT e pubblicato da EL PAÍS. “Il sistema imprenditoriale spagnolo continua a mostrare un ritardo digitale che non si addice alla quarta economia più grande d’Europa”, sottolinea José Varela, capo del dipartimento di digitalizzazione dell’ITU, autore del rapporto. Evidenzia che la maggior parte dei valori che misurano i miglioramenti tecnologici in un’azienda sono stagnanti, ma ci sono valori evidenti che stanno diminuendo: nel 2023 c’erano meno aziende spagnole che utilizzavano social network o intelligenza artificiale rispetto al 2022.

Ciò che colpisce particolarmente è la battuta d’arresto legata all’intelligenza artificiale, la tecnologia che ha attirato maggiormente l’attenzione negli ultimi mesi. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale delle Ricerche, su cui l’Unione Generale del Lavoro sta preparando il suo rapporto, il 9,55% delle aziende ha utilizzato questa tecnologia nel 2023. Questa percentuale rappresenta un calo di 2,28 punti rispetto all’anno precedente, il che costituisce un “clamoroso colpo”, secondo lo studio, “che compensa un aumento nel 2022 (+3,5%). Il rapporto rileva che è troppo presto per trarre conclusioni, ma questa battuta d’arresto potrebbe essere dovuta al fatto che le aziende “non riescono ad adottarlo” nel 2022, “il che finisce per annullarne l’implementazione finale”. Ciò non significa che non crescerà in futuro, ma indica un appiattimento nelle fasi iniziali.

Nel lungo termine, le organizzazioni internazionali prevedono che l’intelligenza artificiale distruggerà alcuni lavori che possono essere facilmente automatizzati. Ma allo stesso tempo, questi posti di lavoro eliminati saranno in gran parte compensati da nuovi posti di lavoro, molti dei quali legati all’intelligenza artificiale. Cioè, la necessità di popolazione attiva non diminuirà. Ma allo stesso tempo, come ha osservato un recente rapporto del FMI, ci saranno importanti cambiamenti nei compiti e nelle funzioni necessarie. Nelle economie avanzate, ciò interesserà il 60% dei posti di lavoro.

Il rapporto UGT registra anche un calo nell'uso dei social network. Nel 2023 ne ha fatto uso il 63,57% delle aziende, 2,95 punti in meno rispetto all’anno precedente. “È molto accattivante. Probabilmente è una risposta alle aspettative secondo cui gli utenti stanno abbandonando alcuni dei social network più tradizionali, e forse è la prova evidente del fatto che i brand si tirano indietro di fronte al contesto turbolento di alcuni dei network più popolari,” dice Varela.

In flessione si registrano anche la percentuale di aziende che consentono il lavoro a distanza (33,18%, in meno del 5,38%) e il numero di dipendenti che lavorano regolarmente da remoto (18,9%, in meno dello 0,68%), ma l'autore del rapporto sottolinea che questi risultati da analizzare con cautela.. Dati più recenti dell’Istituto Nazionale di Statistica rispetto a quelli utilizzati in questo studio mostrano un aumento del lavoro a distanza negli ultimi mesi. Varela ritiene che quest’ultimo balzo sia dovuto all’apertura di diversi contratti collettivi nella seconda metà dell’anno, che una volta aggiornati ora includono la possibilità di lavoro a distanza. Pertanto, nell’ultimo trimestre del 2023, più di tre milioni di persone hanno lavorato a distanza, il numero più alto dall’inizio del 2021 e il doppio del numero registrato prima della pandemia (1,44 milioni nel 2018).

Il rapporto prosegue: “Nella parte positiva, segnaliamo l'aumento delle aziende che vendono online (+1,7% a/a), che conferma due anni consecutivi di netto progresso (dal 26,9% nel 2021 al 31,7% a/a). su base annua.% dal 2023). Ciò conferma anche la buona prospettiva che Commercio elettronico Si basa su tecnologie di servizio al cliente come il tracciamento degli ordini online (+2,4 rispetto al 2018).” Degno di nota è anche l’aumento dell’utilizzo del cloud (nuvole), in crescita del 3% rispetto al 2021.

Ritardo rispetto all’Europa

Al di là di questi parametri specifici, e con una visione più ampia, la Spagna mostra numeri negativi rispetto ai suoi vicini europei. Prendendo come riferimento l'indice di densità digitale di Eurostat, l'UGT sottolinea che “i risultati lasciano le imprese spagnole in una posizione molto negativa”.

In Spagna il 71,7% delle aziende ha un profilo digitale basso o molto basso, quasi quattro punti in più rispetto alla media delle 27 aziende (67,6%). Il dato della Spagna è molto peggiore rispetto a quello dei paesi di riferimento come Germania (61,9%) o Portogallo (64,5%), ma allo stesso tempo è migliore rispetto a quello italiano (72,2%) o Francia (78,1%). . %). I dati migliori sono quelli di Finlandia (43%), Danimarca (42,2%) e Svezia (40,9%), mentre i peggiori sono quelli di Macedonia del Nord (88,9%), Bulgaria (82,1%) e Grecia (80,9%).

Il rapporto (che è alla sua quinta edizione) indica che c’è un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma è “insufficiente” rispetto “agli sforzi compiuti dai nostri vicini e concorrenti”. “In Spagna nel 2015 il numero di aziende con un livello di intensità digitale molto basso ha raggiunto il 38%. Nel 2019 è sceso al 36% e ora si attesta al 32% (-6 punti). In confronto, la Francia ha iniziato questo percorso in Nel 2015 era al 45%, ora è al 35,5% (una decina di punti in meno): in Irlanda il 40% delle aziende si era appena digitalizzato, dopo sette anni solo il 15% delle aziende era considerato poco digitalizzato.

Il tessuto produttivo spagnolo spiega gran parte dei dati negativi, commenta lo studio. I peggiori tassi di digitalizzazione si registrano nelle piccole imprese, che sono proprio la tipologia di attività più diffusa in Spagna, e in misura molto maggiore che nella maggior parte dei paesi europei. “Mentre le grandi aziende guidano questa trasformazione, le piccole imprese restano indietro, indietreggiano o abbandonano la trasformazione digitale. Un problema serio, strutturale e altamente ricorrente, che incide in modo decisivo sulla competitività della nostra economia”. produttività e tanto meno è capace di investire in Innovazione.

“In Spagna, un lavoratore su tre non utilizza ancora il computer durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il rapporto rileva che, sebbene i posti di lavoro nell'edilizia, nell'agricoltura o in settori simili siano ancora prevalenti nel nostro tessuto produttivo, la cifra è molto elevata. In allo stesso modo, sei dipendenti spagnoli su dieci non dispongono di un dispositivo mobile per uso aziendale.

Il rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni: diffusione degli accordi datoriali e sindacali sulla trasformazione tecnologica; potenziare la formazione; Determinare budget sufficienti per questo; Incoraggiare le aziende ad aumentare radicalmente i loro investimenti nelle nuove tecnologie; Incoraggiare la creazione di grandi imprese.

